Na przechowywaniu rzeczy IKEA zna się jak nikt inny. Początek roku do dobry czas na zmiany. Z IKEA można odzyskać porządek i miejsce w swoim domu dzięki sprytnym i niedrogim rozwiązaniom.

W tegorocznej wiosennej kampanii IKEA zachęca klientów do postawienia małych kroków ku lepszej organizacji.

Według Raportu IKEA Życie w domu (2022) aż 79 proc. Polek i Polaków regularnie doświadcza frustracji, jeśli chodzi o ich dom.

Najczęściej wymienianymi powodami są: bałagan, brak przestrzeni do przechowywania, zbyt dużo przedmiotów bez swojego miejsca oraz obowiązki domowe.

W dobrze zorganizowanym wnętrzu pełnym prostych pomysłów na przechowywanie codziennych rzeczy, np. butów, ładowarek, kabli, czy wielu tzw. “przydasi”, które stale dobrze mieć pod ręką, chaos tak łatwo nie przejmie kontroli. Harmonijne otoczenie poprawia humor i dobrze wpływa na lepsze samopoczucie, by wszystko się dobrze układało, a codzienne życie stało się lepsze.

Motywem przewodnim kampanii jest przywrócenie kontroli nad chaosem i przytłoczeniem przedmiotami w naszych domach. Inspiracje przedstawiono w kreatywny, zabawny sposób, powiększając wybrane obiekty codziennego życia do gigantycznych rozmiarów. Obserwujemy, jak na przykład zwyczajna siatka na zakupy zamienia się w ogromną sieć, w którą zaplątuje się jedna z postaci, albo plątanina kabli ożywa, stając się wielkim wężem. Na szczęście niebezpieczne sytuacje szybko zostają zażegnane, gdyż w drzwiach pojawia się dostawca z charakterystyczną niebieską torbą FRAKTA. To znak, że nadeszła pomoc. W kolejnych scenach widzimy sprytne, niedrogie rozwiązania do przechowywania i organizacji, które przywracają przedmiotom właściwą wielkość i pokazują, gdzie jest ich miejsce.

W rolach głównych nowych spotów kampanii wystąpili poskromiciele chaosu: SEKKINER haczyk na drzwi, MURVEL pojemnik na buty, ROMMA pojemnik na kable z pokrywką.

IKEA jako ekspert od urządzania i organizacji przestrzeni chce nam pokazać, że nie musimy od razu przeprowadzać remontu, czy gruntownych zmian, aby zyskać dodatkową przestrzeń. Wystarczy zacząć od drobnych ulepszeń jak np. ukrycie i ułożenie kabli w niedrogim pojemniku czy uporządkowanie butów w przedpokoju tak, by stały jeden nad drugim, dzięki czemu zajmują o połowę mniej miejsca.

Czasami wystarczy nawet jeden mały haczyk, by poskromić chaos. Z IKEA krok po kroku i niskim kosztem dopasujemy mieszkanie do naszych potrzeb. Dzięki modułowości i wielofunkcyjności produktów mamy pewność, że znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dostosowane do nas oraz naszego budżetu.

