Wiosenna kampania Moliera 2 z udziałem Małgorzaty Rozenek-Majdan inspiruje do odkrywania kobiecości

Mieszanka wiosennych trendów, luksusowych stylizacji wprost z wybiegów światowych domów mody oraz zabawy modą - tak w skrócie można opisać najnowszą kampanię Moliera 2. Przyciągające wzrok fotografie z udziałem polskiej gwiazdy Małgorzaty Rozenek-Majdan to chęć zainspirowania do odkrywania kobiecości, eksperymentowania z własnym stylem oraz spojrzenia na nowy sezon w zupełnie inny sposób.

Dla Moliera 2 marzec to jeden z najbardziej ekscytujących miesięcy

w roku. To właśnie teraz w sklepie internetowym oraz salonach prezentowane

są najnowsze kolekcje na sezon wiosna-lato 2022 luksusowych domów mody, m.in. Burberry, Christian Louboutin, Aquazzura, Gianvito Rossi czy Manolo Blahnik. Starannie wyselekcjonowane ubrania czy akcesoria to nowości, które swoją premierę miały podczas światowych fashion weeków w Paryżu, Mediolanie, Nowy Jorku, Londynie oraz innych miastach na całym świecie.

Kampania to chęć zainspirowania kobiet do odkrywania kobiecości

W ten niezwykły miesiąc Moliera 2 wkracza również z ogólnopolską kampanią będącą mieszanką wiosennych trendów, luksusowych stylizacji oraz kwiatów, które przenoszą nas w sam środek wiosny. Przykuwające wzrok fotografie

z udziałem polskiej gwiazdy Małgorzaty Rozenek-Majdan to chęć zainspirowania kobiet do odkrywania własnej kobiecości.

- Do Moliera 2 mam bardzo sentymentalny stosunek. Bardzo się cieszę, że udało nam się zwieńczyć tę wieloletnią współpracę wspólną kampanią. To miejsce, które dla swoich klientek idealnie selekcjonuje najnowsze trendy, pokazuje jak łączyć ze sobą różne ubrania. Jestem kobietą, która w modzie lubi wszechstronność. Jednego dnia lubię założyć zwiewną, romantyczną sukienkę, a drugiego stawiam na mocny kolor, wyraziste szpilki. Uwielbiam odkrywać swoją kobiecość i Moliera 2 pozwala mi ją odkrywać w wielu odsłonach – mówi Małgorzata Rozenek-Majdan.

Nietuzinkowe połączenia w kampanii Moliera 2

W najnowszej kampanii Moliera 2 fioletowy płaszcz ze skóry wegańskiej Themoirè łączy się z sandałami Femme Los Angeles o limonkowym kolorze, tworząc ultrakobiecy look. Miłośniczkom trendów do gustu przypadnie marynarka we wzór zebry The Andamane. Zestawiona z jedwabną mini sukienką Retrofête oraz białymi kozakami Aminy Muaddi stworzy świetną stylizację na wiosenne wieczory.