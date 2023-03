Marzec to dla branży retail wejście w wiosenny sezon. Posnania wkracza w niego z impetem – od 10 do 25 marca na klientów czekać będzie loteria z atrakcyjnymi nagrodami w klimacie „la dolce vita”.

W loterii Posnanii do wygrania będą kultowe włoskie skutery, wycieczka do Włoch oraz karty podarunkowe.

Warunkiem udziału jest dokonanie zakupów za co najmniej 100 złotych w punktach handlowych Posnanii w dniach od 10 do 25 marca.

Paragony należy zarejestrować w standzie zlokalizowanym w Punkcie Obsługi Loterii.

Vspaniała loteria to akcja pro-sale utrzymana w konwencji zabawy z atrakcyjnymi dla klientów nagrodami. Jej nadrzędnym celem jest zwiększenie footfallu w Posnanii, dlatego zdecydowaliśmy się na przyznawania nagród natychmiastowych, które będzie stanowiło zachętę do częstszych odwiedzin. W Posnanii dbamy również o naszych najemców, dlatego kolejnym celem Vspaniałej loterii jest zwiększanie ich obrotów – w końcu to właśnie zakupy w punktach handlowych są warunkiem udziału w zabawie – mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii.

Mechanizm Vspaniałej loterii jest bardzo prosty. Warunkiem udziału jest dokonanie zakupów za co najmniej 100 złotych w punktach handlowych Posnanii (na maksymalnie dwóch dowodach zakupów) w dniach od 10 do 25 marca oraz zarejestrowanie paragonów w standzie zlokalizowanym w Punkcie Obsługi Loterii. Za zakupy za kwotę będącą wielokrotnością 100 zł uczestnikowi przysługuje większa liczba kuponów. Dodatkowo za okazanie lub założenie Karty Stałego Klienta Posnanii można otrzymać dodatkowy kupon.

Na klientów biorących udział w loterii czekać będą dwa rodzaje nagród: nagrody natychmiastowe oraz nagrody główne. Nagrody natychmiastowe, czyli karty podarunkowe na zakupy w Posnanii będą do wygrania codziennie. Nagrodami głównymi pierwszego stopnia są dwa kultowe włoskie skutery w kolorze białym i czarnym, a nagrodą główną drugiego stopnia jest voucher do biura podróży Itaka na wycieczkę do Włoch o wartości 6000 zł. Ich losowanie odbędzie się 25 marca o godzinie 16:30 przy Punkcie Obsługi Loterii w Atrium.

Zwieńczeniem Vspaniałej loterii będzie zlot miłosników Vesp, który odbędzie się 25 marca przed Posnanią. Będzie to doskonała okazja do obejrzenia z bliska kultowych włoskich skuterów.

Vpaniała loteria trwa w dniach 10 – 25 marca. Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne w Punkcie Obsługi Loterii.

