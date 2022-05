Wiosenne inspiracje w duchu less waste we Wroclavii

We Wroclavii zaplanowano warsztaty pozwalające nadać ubraniom drugie życie, prezentacje produktów powstających w sposób bardziej przyjazny środowisku, strefy aktywności marek Wroclavii i konsultacje ze stylistkami.

Na profilu centrum na Facebooku zostanie zorganizowany również konkurs na zdjęcie najlepszej stylizacji na tle roślinnej ścianki Wroclavii.

Centrum przygotowało również warsztaty z tematyki ekologii dla uczniów szkół w sąsiedztwie.

Wśród gości Wroclavii będą Karina Wacławik z Vaclavic – projektantka, która zajmuje się przerabianiem ubrań, Daria Rogowska – znana ze swego instagramowego profilu Ekocentryczka, Agnieszka Stanasiuk z AgaBrwi – projektantka zakochana w druku na tekstyliach oraz Ewa Rakiel, etnolożka i ekoedukatorka, która prowadzi warsztaty rzemiosła tradycyjnego i upcyklingu. W trakcie wydarzenia na odwiedzających centrum czekać będą również strefy atrakcji przygotowane przez marki Wroclavii, nagrody w postaci roślin oraz wiele innych ciekawych aktywności.

- Kierujemy do naszych klientów bogaty pakiet wiosennych inspiracji. Zachęcamy, by zadbać o siebie, odkrywać modę, a jednocześnie kupować świadomie. Jest to zgodne z działaniami, które jako centrum realizujemy od lat, starając się tworzyć „lepsze miejsca” do życia. Zapraszamy mieszkańców Wrocławia i okolic, szczególnie w dniach 13-21 maja – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektorka Wroclavii.

Event odbędzie się w zielonej strefie stworzonej na poziomie 0 w pobliżu recepcji centrum. Jej centralnym miejscem będzie scena z dekoracjami z żywych roślin, a także rozmieszczone wokół niej strefy z atrakcjami.

Warsztaty i spotkania ze stylistkami wśród atrakcji

Jakich atrakcji mogą się spodziewać goście Wroclavii? W programie są m.in. warsztaty DYI, a wśród nich: warsztaty farbowania tkanin z AgaBrwi, customizacja ubrań z Vaclavic, personalizacja bawełnianych toreb, wyplatanie makram z używanych t-shirtów, tworzenie naturalnych, przyjaznych dla środowiska dezodorantów i kul do kąpieli oraz rytuał masażu dłoni. Wszystkie warsztaty z wyjątkiem dwóch pierwszych są otwarte i nie wymagają wcześniejszej rezerwacji.

Zaplanowano także spotkania ze stylistkami Wroclavii. Monika Frygiel oraz Ewa Nierzwicka poprowadzą otwarte konsultacje, pokazując jak budować swoją garderobę zarówno modnie, jak i odpowiedzialnie.

W tygodniu zaplanowano akcję „Kupuj świadomie”. Będzie to specjalna ekspozycja z najnowszymi kolekcjami sklepów Wroclavii, z wyselekcjonowanymi produktami, które powstają w sposób bardziej zrównoważony. Zaprezentowane propozycje ułatwią tworzenie tzw. szafy kapsułowej i dobór takich ubrań, które posłużą na lata.

Przygotowano także konkurs na stylizację i warsztaty dla szkół

Na profilu Facebook Wroclavii będzie ponadto trwał konkurs na stylizację na tle umieszczonej na scenie roślinnej ścianki z nazwą „Wiosenne inspiracje”. Nagrodami będą karty podarunkowe Wroclavii. Dodatkowo, 21 maja, na koniec wydarzenia odbędzie się „roślinne after party”. W konkursach na żywo będzie można zdobyć jedną z pięknych roślin wykorzystanych w scenografii przy scenie. Co istotne, scenografia wydarzenia w większości podlega recyklingowi. Zostanie stworzona z żywych roślin, recyklingowanego kartonu i drewna, które zostanie ponownie wykorzystane zgodnie z ideą cyrkularności.

Dodatkowo w trakcie wydarzenia odbędą się dedykowane, zamknięte warsztaty dla dzieci z czterech pobliskich szkół. Zajęcia pt. „Projektant mody upcyklingowej” przybliżą młodym wrocławianom praktyczne porady i przykłady dotyczące renowacji odzieży i możliwości używania rzeczy wielokrotnie, przez dłuższy czas. Poprowadzi je Ewa Rakiel, magister etnologii i ekoedukatorka, która od kilkunastu lat realizuje warsztaty rzemiosła tradycyjnego i upcyklingu.

Nie pierwsza taka akcja

„Wiosenne inspiracje” to kolejne wiosenne wydarzenie we Wroclavii, po świętowanym w kwietniu Dniu Ziemi, który przyciągnął tłumnie dużych i małych mieszkańców. W zabawie terenowej „Gra o Ziemię” wzięło wówczas udział 231 uczestników, a blisko 100 osób pomogło stworzyć ogród sąsiedzki, który zdobi teraz placówkę Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Dodatkowo mieszkańcy oddali do SZOPa Chemeko-System ponad 200 kg problematycznych odpadów i posortowali niezliczoną ilość śmieci podczas warsztatów z Ekosystemem.