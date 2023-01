28 stycznia w NoVa Park wszyscy chętni będą mogli chwycić za wiosła i wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Ten szczytny cel wesprą także medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzowie Świata i Mistrzowie Europy, a także politycy oraz lokalni samorządowcy.

Połączą oni siły w Sztafecie Gwiazd.

Postarają się przewiosłować jak najwięcej kilometrów.

W sobotę poprzedzającą 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w NoVa Park będzie można dosiąść ergometrów kajakowych i wioślarskich. Wiosłowanie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do 18.00. Chętni, którzy chwycą za wiosła i pokonają dystans 500 metrów, otrzymają specjalne certyfikaty i wezmą udział w biciu rekordu. Akcja „Wiosłuj dla WOŚP” zagości w Gorzowie Wielkopolskim po raz pierwszy, a rywalizacja obejmie łącznie aż 10 polskich miast. Poza debiutującym w tym roku Gorzowem do sportowej rywalizacji staną również: Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa oraz Wrocław. Laur zwycięstwa przypadnie miastu, w którym uczestnicy wydarzenia przewiosłują najwięcej kilometrów. Warto zatem dołączyć się do tego wyzwania i udowodnić całej Polsce, że gorzowianie mają nie tylko świetną kondycję fizyczną, ale też wielkie serca.

Wiosłowaniu na ergometrach w NoVa Park towarzyszyło będzie zbieranie funduszy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku zakupi nowoczesny sprzęt służący do identyfikacji bakterii mogących powodować sepsę. Ten cel wesprą nie tylko medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzowie Świata i Mistrzowie Europy, ale również lokalni politycy.

Wydarzenie „Wiosłuj dla WOŚP” ma również na celu popularyzację sportów wodnych, które dzięki niemu zdobywają coraz więcej zwolenników. Akcja ta udowadnia, że wiosłować można nie tylko latem, a całoroczny trening zdecydowanie ułatwi nam letnie spływy łodzią czy kajakiem. Ważny cel, wspaniała atmosfera zdrowej rywalizacji oraz możliwość spotkania znanych sportowców i pasjonatów wioślarstwa sprawiają, że 28 stycznie zdecydowanie warto znaleźć czas na wizytę w NoVa Park. Przy okazji będzie można skorzystać bezpłatnie z pomiarów składu masy ciała oraz konsultacji z fizjoterapeutą, sprawdzić swoją kondycję i co najważniejsze – zachęcić innych do udziału w wyzwaniu oraz zbiórce WOŚP.

