Rozpoczynająca się właśnie wiosna jest szczególnym czasem dla konsumentów. Klienci chętniej wychodzą z domu, są również otwarci na różnorodne akcje i inicjatywy. Posnania odpowiada na ich potrzeby.

Wiosna to czas symbolicznego przebudzenia po zimie.

Jego nieodłącznym elementem są zakupy związane zarówno z nowym sezonem, jak i ze zbliżającą się Wielkanocą.

Jedną z kluczowych wiosennych atrakcji w Posnanii jest „Vspaniała loteria”.

Wiosną chcemy aktywować naszych klientów i zaoferować im interesujące atrakcje, które zachęcą ich do wizyt w Posnanii. W tym roku stawiamy na różnorodność, która pozwoli nam na dotarcie do różnych grup docelowych. W swoich działaniach nie zapominamy o aspekcie lokalnym, ekologicznym i CSR-owym, pielęgnujemy również lubianą przez klientów tradycję, która jest charakterystyczna dla Posnanii w okresie wielkanocnym – mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii.

Jedną z kluczowych wiosennych atrakcji w Posnanii jest „Vspaniała loteria”, czyli akcja pro-sale w której, klienci mogą wygrać cenne nagrody utrzymane we włoskim stylu. 25 marca odbędzie się jej wielki finał, podczas którego rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody główne – dwa kultowe włoskie skutery oraz voucher do biura podróży Itaka na wycieczkę do Włoch o wartości 6000 zł.

Tego samego dnia, we współpracy z MotoRP, Posnania organizuje zlot Vesp i skuterów. Przy wejściu głównym będzie można z bliska obejrzeć ikony motoryzacji. Wydarzenie będzie interesujące nie tylko dla klientów Posnanii, ale również dla wszystkich osób zainteresowanych jednośladami.

Konsumenci lubią i cenią tradycje – w Posnanii od kilku lat jest nią Wielkanocny Labirynt, który w tym roku będzie czekał na klientów od 25 marca do 7 kwietnia. To atrakcja uwielbiana szczególnie przez najmłodszych – w labiryncie ukryte są wielkanocne jajka, które trzeba zebrać, by zdobyć nagrodę – czyli czekoladowe jajko niespodziankę.

Konkurs wzmacnia lojalność klientów – jest skierowany dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat pod opieką pełnoletniego opiekuna posiadającego Kartę Stałego Klienta Posnanii. Wspiera również najemców, ponieważ warunkiem udziału w zabawie jest posiadanie paragonu z danego dnia na minimum 50 zł za zakupy dokonane na terenie Posnanii. Wielkanocny Labirynt to lubiana atrakcja dla całej rodziny, która od lat pozwala klientom Posnanii poczuć klimat zbliżających się świąt.

Akcja „Drzewko za surowce wtórne”, organizowana w Posnanii 25 marca jest efektem współpracy z „Głosem Wielkopolskim” oraz z Lasami Państwowymi. W jej ramach, w zamian za plastikowe odpady, rozdawane będą sadzonki kwiatów i drzewek. Przy wejściu głównym pojawi się stoisko, w którym będzie można oddawać nakrętki oraz butelki PET (by otrzymać nagrodę należy przynieść minimum 20 nakrętek lub 10 butelek). Połączenie sił z bardzo zasięgowym, lokalnym medium pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Inicjatywa bardzo dobrze wpisuje się w strategię Posnanii, w której jednym z filarów jest właśnie ekologia.

Posnania angażuje się również w działania społeczne wspierające najmłodszych. 16 marca rozpoczęła się wystawa z pracami dzieci, współorganizowana z Fundacją In_Spire. Podopieczni Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Fundacji Ogród Marzeń z Jarocina oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Poznaniu stworzyli wyjątkowe ilustracje do wierszy dla dzieci. Rysunki prezentowane są również na nośnikach multimedialnych w całej Posnanii. Wystawa pokazuje, że każdy może pokonać swoje własne ograniczenia i dążyć do samorealizacji spełniając marzenia. Prace można oglądać w Posnanii do 11 kwietnia.

