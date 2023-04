Po świątecznej uczcie czas na wiosenną lekkość – warto urozmaicić swoje codzienne menu. W najnowszej ofercie sieci Netto klienci znajdą wiele zdrowych inspiracji. Już od wtorku, 11 kwietnia, aż do środy, 19 kwietnia, na klientów czeka wyjątkowa oferta pod hasłem Tydzień Zdrowia z Netto.

Tydzień Zdrowia z Netto. Fot. Mat. pras.

Warzywa i owoce, pełne cennych witamin i minerałów, są istotnym elementem codziennej diety. Sieć Netto, oprócz klasycznej oferty z Zieleniaka, proponuje także certyfikowane produkty ekologiczne.

Polscy konsumenci coraz chętniej wybierają żywność ekologiczną – co trzeci sięga po nią przynajmniej raz w miesiącu i częściej, nawet co najmniej raz w tygodniu. Co piąty kupuje ją okazjonalnie. Najczęściej kupowane są ekologiczne warzywa i owoce. Znaleźć je można również sklepach naszej sieci, gdzie dostępne są pod marką GO EKO. – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto. – Można je rozpoznać po specjalnym oznaczeniu z unijnym logo rolnictwa ekologicznego, oznaczającego uprawy bez użycia pestycydów czy nawozów syntetycznych oraz niestosowanie GMO