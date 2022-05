Wittchen mniejszy o trzy sklepy, ale z mocnym wzrostem zysku operacyjnego

W I kwartale Wittchen wypracował 6,37 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego - wzrost o 1180% r/r.

Przychody sięgnęły 64,3 mln zł (wzrost o 68% r/r).

Kanał on-line stanowi już ok. 50% udziału w przychodach spółki.

Na dzień 31 marca 2022 roku Grupa prowadziła 114 salonów, z czego 96 pod marką Wittchen a 18 pod marką Wittchen Travel (na dzień 31 marca 2021 roku - 97 salonów Wittchen i 20 Wittchen Travel).

Na 2022 r. Wittchen planuje nakłady w kwocie 7,7 mln zł, z czego ok. 3,5 mln zł na wyposażenie nowych salonów i modernizację obecnych oraz ok. 4 mln zł na infrastrukturę IT oraz związaną z e-commerce - podano w raporcie.

Łączna powierzchnia salonów Grupy to 9420 mkw. Ponadto firma ma 10 salonów franczyzowych na Ukrainie o powierzchni 880 mkw., których działalność, że względu na trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, została wstrzymana.

Dynamicznie rozwija się kanał on-line Wittchena. W I kwartale 2022 r. Grupa osiągnęła przychód ze sprzedaży w kanale on-line w wysokości 32,2 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu stanowiło wzrost o ok. 32%.

W I kwartale br. e-sprzedaż stanowiła ok. 50% udziału przychodów Wittchena i jest wciąż rozwijana poprzez zwiększenie sprzedaży za pośrednictwem własnych sklepów internetowych oraz platform typu marketplace.

Na dzień 31 marca 2022 r. Grupa współpracowała z 31 platformami marketplace,

natomiast w analogicznym okresie 2021 r. było to 11 platform.