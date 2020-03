Wittchen podsumowuje roczną sprzedaż

W 2019 r. Wittchen skonsolidowane przychody wyniosły 284,5 mln zł wobec 245 mln zł rok wcześniej. Grupa wypracowała 32 mln zł zysku netto wobec 31 mln zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy prezes Jędrzej Wittchen zaznaczył, że 2019 r. był kolejnym okresem rozwoju grupy w oparciu o strategię rozwoju organicznego głównego segmentu, którym jest handel detaliczny.

- Mimo wprowadzenia dodatkowych 14 niedziel niehandlowych w porównaniu do 2018 r., osiągnęliśmy wzrost przychodów detalicznych wynoszący 17 proc. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, nasza sieć sprzedaży wyniosła już 109 punktów sprzedaży detalicznej, w tym dwa salony własne zlokalizowane w Czechach - wskazał prezes.

- W roku 2020 w dalszym ciągu będziemy poszukiwać odpowiednich miejsc na kolejne flagowe salony naszej marki, nie tylko w Czechach, ale również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej - zapowiedział.

Prezes podkreślił, że w celu wsparcia rozwoju w kraju i za granicą oraz optymalizacji kosztów logistycznych, grupa zdecydowała się na rozbudowę istniejącego centrum logistycznego w Palmirach pod Warszawą. Ma to pozwolić na zwiększenie posiadanej powierzchni magazynowej o ok. 8 tys. m kw - do łącznie ok. 13 tys. m kw.

- Nasze dalsze działania chcemy skupić na kontynuowaniu obecnej polityki zrównoważonego rozwoju organicznego, inwestując w kolejne flagowe salony naszej marki za granicą, wsparte przez rozwój sieci on-line - zapowiedział Jędrzej Wittchen.

W liście do akcjonariuszy prezes odniósł się też do skutków rozwijającej się pandemii koronawirusa.

- W chwili obecnej w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa oraz tymczasowym zamknięciem centrów handlowych, w których zlokalizowane są sklepy stacjonarne marki Wittchen, nasze działania koncentrujemy na wspieraniu sprzedaży w sklepach internetowych oraz ograniczaniu kosztów prowadzonej działalności - stwierdził prezes.