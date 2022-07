Wittchen rozlicza drugi kwartał 2022 r.

W segmencie detalicznym Wittchen zanotował w drugim kwartale 2022 r. 73,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.

W segmencie B2 Wittchen zanotował w drugim kwartale 2022 r. 12,7 mln zł przychodów ze sprzedaży.

W segmencie detalicznym obejmującym sprzedaż salonów detalicznych, internetową oraz pozostałą detaliczną, wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres kwiecień – czerwiec 2022 r. wyniosła 73,8 mln zł. W tym samym okresie rok wcześniej – 47,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 54 proc.

W ujęciu półrocznym, w okresie od stycznia do czerwca, przychody ze sprzedaży wyniosły 130,3 mln zł, a rok temu w tym samym okresie było to 82,5 mln zł, co daje 58 proc. wzrostu rok do roku.

W segmencie B2B, który obejmuje sprzedaż krajową oraz eksportową do firm i klientów korporacyjnych Wittchen zanotował w drugim kwartale tego roku – 12,7 mln zł. W 2021 r. było to 5,6 mln zł, co oznacza skok o 127 proc. Łącznie w pierwszym półroczu przychody firmy wyniosły 20,2 mln zł. Rok wcześniej było to 9,3 mln zł. Wynik oznacza 117 proc. wzrostu.