Mimo wysokiej inflacji i stóp procentowych, które rodzą ryzyko zmniejszenia konsumpcji, Wittchen nie zanotował istotnego spadku popytu. W październiku przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 38,5 mln zł, co oznacza wzrost o 81 proc.

W czwartym kwartale 2022 r. grupa nie otworzy nowych salonów. W przyszłym roku Wittchen planuje dalszą ekspansję zagraniczną w kanale online oraz offline.

W okresie dziewięciu miesięcy 2022 r. grupa otworzył jeden punkt sprzedaży detalicznej w Polsce oraz dwa na Węgrzech.

Na dzień 30 września 2022 r. Wittchen prowadził 106 salonów, z czego 89 pod marką Wittchen, a 17 pod marką Wittchen Travel.

W trzecim kwartale 2022 r. przychody zagraniczne grupy Wittchen za okres trzech miesięcy zakończonych 30 września 2022 r. wyniosły 26,5 mln zł, a w analogicznym okresie 2021 r. - 11,3 mln zł.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2022 r. przychody zagraniczne wzrosły do poziomu 62,0 mln zł ( rok wcześniej - 26,4 mln zł), co stanowiło 23 proc. udziału w przychodach grupy. To wzrost do analogicznego okresu o 8 p.p.

W trzecim kwartale tego roku otwarty został jeden nowy salon w Polsce oraz dwa na Węgrzech. W konsekwencji na dzień 30 września 2022 r. spółka posiadała dziewięć salonów własnych zagranicą, z czego sześć było w Czechach oraz trzy na Węgrzech.

Grupa prowadzi także działalność zagraniczną poprzez własne sklepy internetowe na rynku ukraińskim, czeskim, niemieckim oraz węgierskim, jak również poprzez platformy sprzedażowe typu marketplace na rynkach europejskich. Działalność rosyjskiego sklepu internetowego została zawieszona w dniu 24 lutego 2022 r. w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Wittchen zwiększa sprzedaż online

Kanał online stanowił 45 proc udziału przychodów spółki w okresie dziewięciu miesięcy 2022 r. Na dzień 30 września 2022 r. grupa współpracowała z 39 platformami marketplace (rozpoczęcie współpracy z 6 platformami w trzecim kwartale 2022 roku), natomiast w analogicznym okresie 2021 r. było to 21 platform.

W trzecim kwartale 2022 r. grupa osiągnęła przychód ze sprzedaży online w wysokości 52 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu stanowiło wzrost o 34 proc.

Wznowienie sprzedaży w Ukrainie

Od maja 2022 r. sprzedaż za pośrednictwem ukraińskiego sklepu internetowego została wznowiona. Grupa nie posiada w Ukrainie i w Rosji znaczących aktywów, które wymagałyby odpisów aktualizujących. W związku z prowadzoną wcześniej na rynku ukraińskim i rosyjskim sprzedażą towarów (za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w ramach sieci salonów franczyzowych), przychody za 2021 r. wynosiły ok. 8 mln zł, co stanowiło ok. 3 proc. przychodów.

Na dzień 30 września 2022 r. Wittchen prowadził 106 salonów, z czego 89 pod marką Wittchen, a 17 pod marką Wittchen Travel (na dzień 30 września 2021 r. 89 salonów Wittchen i 18 Wittchen Travel).

Łączna powierzchnia salonów na dzień 30 września 2022 r. wyniosła 8.757 mkw. (na 30 września 2021 roku 8.689 mkw.), z czego 7.442 mkw. dotyczyła salonów prowadzonych pod marką Wittchen, a 1.315 mkw. pod marką Wittchen Travel. Rok wcześniej wartości te odpowiednio wynosiły 7.320 mkw. i 1.369 mkw. Ponadto grupa posiadała 10 salonów franczyzowych na Ukrainie o łącznej powierzchni 880 mkw.

Wittchen planuje dalszą ekspansję zagraniczną

W czwartym kwartale 2022 r. grupa nie otworzy nowych salonów. W przyszłym roku Wittchen planuje dalszą ekspansję zagraniczną w kanale online oraz offline. Chce otworzyć dwa salony w Czechach, jeden na Węgrzech, trzy w Niemczech oraz dwa w Rumunii. Firma szacuje, że nowe salony zagraniczne będą zajmować powierzchnię ok. 570 mkw.

Zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej panuje wysoki poziom inflacji i stóp procentowych, które tworzą ryzyko zmniejszenia konsumpcji. Pomimo tego, Wittchen nie zanotował istotnego spadku popytu na swoje produkty.

W październiku grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 38,5 mln zł, co stanowiło wzrost do analogicznego okresu o 81 proc.

Ponadto, w listopadzie 2022 r. swoją działalność rozpoczął własny sklep internetowy na rynku rumuńskim. W celu zabezpieczenia się przez problemami związanymi w łańcuchu dostaw, firma dokonała zatowarowania na wysokim poziomie. Na 2022 r.

Wittchen planuje nakłady w kwocie 7,7 mln zł, z czego ok. 0,7 mln zł inwestycji w logistykę, ok. 2,8 mln zł na wyposażenie nowych salonów i modernizację obecnych oraz ok. 4 mln zł na infrastrukturę IT oraz związaną z e-commerce.

