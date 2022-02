Wizyta w outlecie zamiast zakupów przez internet? To jeden z priorytetów Neinver na najbliższe lata

Jak radzą sobie outlety w pandemicznej rzeczywistości?

Bożena Gierszewska-Mroziewicz: Podobnie jak cała branża, działaliśmy w obliczu lockdownów i ograniczeń sanitarnych. Odwiedzało nas mniej klientów, jednak wartość sprzedaży utrzymywała się na takim samym poziomie, a w wybranych okresach nawet wzrastała. Porównując minione dwa lata pandemii dostrzegamy, jak sprawnie klienci nauczyli się funkcjonować w tej może już nie nowej, ale wciąż zaskakującej rzeczywistości. Centra Factory udowodniły natomiast, że mocna oferta i bezpieczeństwo klientów mają szanse na powodzenie nawet w bardzo trudnych dla handlu czasach.

Kompaktowy format i sklepy znanych marek z zawsze przecenioną ofertą są bardzo dobrym miejscem na celowe zakupy, które zdominowały zachowania klientów w 2021 roku

Czasy nie są łatwe… Obiekty handlowe mierzą się nie tylko z konsekwencjami pandemii, ale i konkurencją ze strony e-commerce.

Wiele uwagi poświęciliśmy wprowadzeniu i rzetelnemu stosowaniu wszystkich wymogów sanitarnych, co dzisiaj wciąż stanowi istotny element naszej działalności. Doświadczanie zakupów na miejscu ma swoją istotną przewagę nad handlem internetowym, gdy zapewnimy klientom komfort przebywania w danym miejscu i profesjonalną obsługę.

Wiem, że klienci coraz częściej kupują w sieci, ale mam też przekonanie, że przyszłość handlu stanowi dobre połączenie poszczególnych kanałów sprzedaży, a to jest jak najbardziej możliwe i potrzebne. Wiele uwagi należy poświęcić relacji klienta i sprzedawcy, inwestować w dobre standardy, szkolenia i dobrą kompozycję oferty. Nasze zakupy zaczynają się już w domu, gdy zaczynamy je planować, potem droga do outletu, sprawne parkowanie auta, wejście do pasażu, wybór sklepów i wreszcie doświadczenia w ich wnętrzach, a potem wrażenia i emocje, z którymi wracamy do siebie. Mniej jest osób, które przyjeżdżają na zakupy z zamiarem spędzenia wolnego czasu i kupienia czegoś przy okazji, zresztą takie zachowania w outletach nigdy nie były wiodące. Dlatego dbałość o to, by warto było zastąpić ekran komputera czy telefonu wizytą na miejscu, musi być jednym z naszych priorytetów na kolejne lata.

