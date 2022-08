Właściciel Cinema City chce ogłosić upadłość. W Polsce ma 34 kina m.in. w centrach handlowych

Brytyjski Cineworld, właściciel m.in. polskiej sieci kin Cinema City, przygotowuje się do ewentualnego ogłoszenia upadłości w USA i Wielkiej Brytanii - podały The Wall Street Journal oraz Reuters. Większość kin Cinema City w Polsce działa w centrach handlowych. W branżę kinową mocno uderzyła pandemia. Nie bez znaczenia dla jej kondycji pozostaje także wielka popularność platform streamingowych jak Netflix czy HBO GO.

Firma Cineworld działa w 10 krajach, w tym w Polsce i zatrudnia ponad 28 tys. osób.

W piątek rano The Wall Street Journal poinformował, że Cineworld przygotowuje się do ogłoszenia upadłości, co ma nastąpić w ciągu kilku tygodni. Spowodowało to mocną przecenę akcji spółki.

Pandemia osłabiła branżę kinową

Cineworld zmaga się z odbudową frekwencji po pandemii. Firma podała, że pomimo stopniowego ożywienia frekwencji w kinach od zeszłego roku, liczba klientów w kinach jest poniżej oczekiwań - podały media.

W raporcie za 2021 rok Cineworld podał następujące przychody:

Cinema City - wielki najemca centrów handlowych

Cineworld działa w 10 krajach - w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polsce, Irlandii, Izraelu, Czechach, Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech i na Słowacji. Rocznie organizuje 14,5 miliona projekcji filmowych, które wyświetlane są ponad 300 milionom widzów.

Czy chcemy chodzić do kina tak chętnie jak kiedyś?

Branżę kinową mocno osłabiła pandemia. Nie bez znaczenia dla jej kondycji pozostaje także rosnąca popularność platform streamingowych jak Netflix czy HBO GO.

Ostatnio informowaliśmy o wynikach polskiej sieci kin - Helios. Jej właściciel podał, że kina sieci Helios odżyły po pandemicznym uśpieniu.

Intensywnie odbudowująca się po pandemii działalność kinowa wpłynęła na najlepszy pod względem wpływów z kin Helios II kwartał w historii Grupy Agora, która jest ich właścicielem.