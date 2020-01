Właściciel Coccodrillo bije rekordy

Jednostkowe przychody ze sprzedaży CDRL S.A. wyniosły 62,0 mln zł. W tym okresie białoruska sieć sklepów Buslik wypracowała 67,4 mln zł przychodów w sieci stacjonarnej, natomiast sklep internetowy wygenerował 2,6 mln zł przychodów, czyli o 94 proc. więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Wyniki sprzedaży grupy CDRL w czwartym kwartale utrzymują się na wysokim poziomie i z naszej perspektywy są zadowalające. Okres od października do grudnia był najlepszym czasem w minionym roku pod względem wysokości obrotów. Niewielkie spadki wyników jednostkowych względem odnotowanych w ubiegłym roku są spowodowane anomaliami pogodowymi i w konsekwencji niższą sprzedażą odzieży zimowej. Dzięki skutecznym działaniom optymalizacji kosztów i oferty podnieśliśmy marżę brutto w sklepach Buslik, jednak wciąż widzimy tam potencjał do wzrostu. – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL

W okresie od stycznia do grudnia, przychody wygenerowane przez CDRL wyniosły 251 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. r/r. Sieć sklepów Buslik odnotowała 247,1 mln zł przychodów, co jest wynikiem o 1 proc. lepszym niż w roku poprzednim. Znaczące wzrosty odnotowuje sklep internetowy białoruskiej sieci. W ciągu czterech kwartałów sprzedaż wyniosła 7,8 mln zł, co oznacza wzrost względem 2018 roku o 93 proc.