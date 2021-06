Właściciel marek Vistula czy W.Kruk zwiększa przychody

VRG S.A. od lat rozwija własną sieć sprzedaży detalicznej. Na koniec drugiego kwartału 2020 roku liczyła ona 567 salonów. Fot. materiały prasowe









02 cze 2021

Grupa Kapitałowa VRG S.A., właściciel marek Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK, podsumowała wyniki za maj. Skonsolidowane przychody wyniosły około 102,6 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 63,9 proc. w porównaniu do maja 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie.