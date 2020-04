Właściciel marek Wrangler i Lee będzie produkować odzież ochronną do szpitali

W obecnych czasach konieczne jest zmierzenie się z zaistniałą sytuacją i skierowanie wszystkich swoich sił, by pomóc w rozwiązaniu problemów będących konsekwencją rozprzestrzeniania się COVID-19 - powiedział Scott Baxter, prezes i dyrektor generalny Kontoor Brands. - Podejmując się produkcji odzieży ochronnej, mamy nadzieję, że uda nam się zaopatrzyć szpitale w sprzęt, którego teraz tak bardzo potrzebują.

Odzież będzie produkowana przez Kontoor we własnych zakładach produkcyjnych oraz przez współpracujące ze spółką fabryki, natomiast materiały do produkcji zostały zapewnione przez inne firmy. Tkaniny na koszule szpitalne dla pacjentów zostały przekazane przez firmę Copen United Limited i Cotswold Industries, zamki przez spółkę YKK (USA), a tkanina ochronna na jednorazowe fartuchy dla lekarzy przez spółkę Precision Fabrics Group z siedzibą w Greensboro. Odzież zostanie przekazana szpitalom na terenie Karoliny Północnej, w tym do centrum medycznego Wake Forest Baptist Health.

Co więcej, poza produkcją koszul szpitalnych dla pacjentów Kontoor przekaże również donację na rzecz Second Harvest Food Bank of Northwest w Północnej Karolinie, by zapewnić wsparcie finansowe dla lokalnej społeczności w związku z zamknięciem szkół oraz utrudnieniami w wykonywaniu pracy zawodowej.

Spółka Kontoor kontynuuje oszacowywanie wpływu koronawirusa na działanie firmy i podejmuje działania zgodne z wytycznymi służb ochrony zdrowia na całym świecie, by zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. - Jesteśmy dumni, że możemy wspomóc działania wielu jednostek na terenie kraju w walce z COVID-19. Nie ustajemy w poszukiwaniu rozwiązań, które mogą pomóc ludziom dotkniętym przez ten kryzys - powiedział Baxter.