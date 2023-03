Na wyniki finansowe w dużej mierze wpływ miała sprzedaż gastronomiczna generowana przez największy koncept Grupy – Pijalnia Wódki i Piwa. Głównym celem zarządu grupy jest dalsze skalowanie biznesu, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych marek gastronomicznych.

Naszą przewagą jest odpowiednio zdywersyfikowane portfolio z przemyślanym profilem konceptów oraz właściwy dobór lokalizacji. Na dynamikę wpływa także prowadzenie uczciwej polityki cenowej i wykorzystanie odpowiednich okazji biznesowych, opartych m.in. o franczyzę. Widoczne jest to w wynikach finansowych Grupy. Rok 2022 powinniśmy zamknąć zyskiem netto o wartości 7,3 mln zł oraz z przychodami netto na poziomie prawie 82 mln zł, choć należy pamiętać, że to nie do końca miarodajne względem roku poprzedniego, kiedy to w skutek pandemii przez kilka miesięcy 2021 roku generowaliśmy przychody jedynie z oferty ,,na wynos’’– mówi Dariusz Kowalik, członek zarządu, dyrektor finansowy w Mex Polska.