Właściciel Pizza Hut, KFC czy Starbucks drugi raz z rzędu z rekordem wszech czasów

Udział funkcjonujących restauracji z portfolio AmRest wyniósł na koniec grudnia 99 proc.









Dodano: 07 lut 2022 10:16

Skonsolidowane przychody firmy AmRest Holdings, która rozwija takie marki jak Pizza Hut, KFC czy Starbucks, wyniosły w czwartym kwartale ubr. 539 mln euro. To wzrost o 35,6 proc. rok do roku. W całym ubiegłym roku przychody osiągnęły 1 917 mln euro, co oznacza wzrost o 25,9 proc. w porównaniu do roku 2020.