Associated British Foods, właściciel sieci odzieżowej Primark opublikował w piątek oświadczenie poprzedzające doroczne zgromadzenie akcjonariuszy AB Foods.

Firma podtrzymała swoje wcześniejsze prognozy wzrostu sprzedaży, podkreślając jednak, że skorygowany zysk operacyjny będzie niższy niż wyniki z lat 2021-2022.

Na tym wczesnym etapie, handel Primark w tym roku finansowym jest zachęcający. Jesteśmy na dobrej drodze do otwarcia 27 nowych sklepów w tym roku finansowym, z czego dziesięć zostanie otwartych w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. Do tej pory otworzyliśmy sześć nowych sklepów, w tym jeden dzisiaj, w Angers we Francji – powiedział Michael McLintock, przewodniczący zarządu AB Foods.