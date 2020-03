Właściciel sieci Coccodrillo stawia na e-commerce

Firma poinformowała w komunikacie, że spodziewa się, iż skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 będą miały istotny, negatywny wpływ na przyszłe wyniki i działalność firmy.

W zakresie przychodów osiąganych ze sprzedaży, we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, ze względu na wzrost liczby zachorowań i wydawane rekomendacje dotyczące ograniczania poruszania się, firma odnotowuje znaczący spadek sprzedaży w sklepach stacjonarnych.

W związku z decyzją polskiego rządu o zamknięciu galerii handlowych, firma przyjmuje, że nie będzie uzyskiwać przychodów z tego kanału sprzedaży w okresie obowiązywania tych ograniczeń, a z dużym prawdopodobieństwem co najmniej do końca marca. Szacuje, że przychody w okresie do 31 marca 2020 r. uzyskiwane ze sprzedaży w sklepach własnych w Polsce będą mniejsze o co najmniej 30 proc. w stosunku do poziomu przychodów ze sprzedaży w tym kanale dystrybucji w I kwartale 2019 r.

Zarząd CDRL przewiduje również spadek przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży w sieci sklepów agencyjnych.

Jak czytamy w komunikacie, wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe uzyskiwane przez podmioty Grupy Kapitałowej CDRL w pierwszym kwartale 2020 r oraz w dalszej perspektywie – do końca bieżącego roku, będą miały także inne jeszcze czynniki, takie jak czas trwania epidemii, dalsze ograniczenia administracyjne w funkcjonowaniu galerii handlowych oraz inne ograniczenia nakładane na przedsiębiorców i konsumentów, w tym w szczególności związane z możliwością swobodnego przemieszczania się.

Zarząd spółki informuje też, że w związku z tym, że wznowiona została produkcja w Chinach, a chińskie porty i kolej oraz fabryki w pozostałych krajach azjatyckich funkcjonują w standardowym trybie, ryzyko po stronie łańcucha dostaw rozpoznaje jako niskie. "Całość kolekcji wiosna-lato 2020 spółka posiada już w swoich magazynach lub w drodze do magazynów. Kolekcja jesień–zima 2020 została zamówiona z dużym wyprzedzeniem, więc aktualne opóźnienie produkcji -obecnie 2 tygodnie - mieści się w marginesie czasowym akceptowalnym (...)".

Obecnie sieć CDRL liczy niemal 500 salonów.