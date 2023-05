Mex Polska, zarządzająca m.in. siecią lokali Pijalnia Wódki i Piwa oraz The Mexican, szacuje 33 proc. wzrost przychodów i znaczącą poprawę wyniku netto ze straty 0,8 mln zł na zysk 0,3 mln zł.

Na koniec podsumowanego okresu Grupa Mex odnotowała 20,1 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co dało wzrost rdr o 33 proc.

Wzrosła także wartość EBITDA do poziomu prawie 2,8 mln zł (+58 proc. rdr).

Zysk netto osiągnął wartość prawie 0,3 mln zł, kiedy to w analogicznym okresie roku ub. odnotowano stratę na poziomie 0,8 mln zł (wzrost o 1,1 mln zł).

W ocenie zarządu odnotowanie znaczącego wzrostu wyników finansowych jest konsekwencją skutecznie obranej strategii rozwoju i dostosowania funkcjonowania lokali gastronomicznych do obecnej sytuacji gospodarczej w kraju.

Grupa Kapitałowa Mex Polska opublikowała szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2023 r. Od stycznia do marca br. skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 20,1 mln zł vs 15,1 mln zł w analogicznym okresie roku ub. W minionym kwartale wynik EBITDA wzrósł z poziomu 1,7 mln zł do 2,8 mln zł, notując wzrost rdr o ponad 58 proc. Zysk netto osiągnął wartość 0,3 mln zł w porównaniu do straty 0,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego,notując wzrost o 1,1 mln zł.

Cieszę się, że pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji makroekonomicznej i wysokiej inflacji, Grupie Mex Polska udaje się konsekwentnie rozwijać, a nasze lokale przyciągają coraz to szerszą grupę klientów. To zasługa zdywersyfikowanej mapy lokalizacji, odpowiednio dobranej polityki prowadzenia poszczególnych konceptów, przemyślanej oferty, a także kontroli rentowności poszczególnych lokali. Dzięki temu sukcesywnie rośniemy i osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe – mówi Dariusz Kowalik, członek zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska.

Zgodnie z szacunkowymi danymi, w I kwartale br. odnotowaliśmy znaczący wzrost zarówno skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, jak i wyniku EBITDA, odpowiednio o 33 i 58 proc. rdr. Miniony kwartał to także okres, który dał nam zarobić. Pierwsze trzy miesiące tego roku zamknęliśmy z zyskiem netto na poziomie 0,3 mln zł, kiedy to w analogicznym okresie ub. roku odnotowaliśmy stratę na poziomie 0,8 mln zł. To wynik w pełni nas satysfakcjonujący, który mamy nadzieję zwiększyć w kolejnych okresach rozliczeniowych - dodaje.

Pijalnia Wódki i Piwa daje zarobić

Znaczący wpływ na osiąganą sprzedaż Grupy ma oferta rozpoznawalnego w całej Polsce konceptu ,,Pijalnia Wódki i Piwa’’. To marka, która od lat cieszy się ogromnym powodzeniem, zarówno w mniejszych, jak i większych aglomeracjach. Obecnie na wszystkie 44 lokale Grupy, 32 należą do tego konceptu.

Pozostałymi konceptami Grupy są: największa sieć restauracji meksykańskich ,,The Mexican’’, sieć restauracji ,,Pankejk’’, nowoczesny koncept ,,Prosty Temat’’ oraz najnowsza oparta o pomysł shot-baru marka w segmencie bistro - ,,Chicas&Gorillas’’. Pilotażowy lokal uruchomiono w 2022 roku we Wrocławiu, a najnowszy powstał w styczniu br. w Łodzi.

Nadrzędnym celem Mex Polska pozostaje dalsze skalowanie biznesu, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych konceptów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Podchodzimy do naszych planów długoterminowo i w takiej perspektywie oceniamy aktualne pozycje naszych konceptów portfelowych. Dlatego chcemy na bieżąco pozyskiwać nowe atrakcyjnie zlokalizowane lokale, których budowa będzie finansowana ze środków własnych lub będzie wynikiem umów franczyzowych – mówi Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu.

– Aktualnie prowadzimy kilka rozmów z nowymi potencjalnymi partnerami. Liczę, że ich finał przebiegnie pomyślnie i już niedługo będziemy mogli się pochwalić nowymi lokalizacjami – dodaje.

