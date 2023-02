Spółka TXM ma nowego udziałowca. Piotr Frenkiel odkupił akcje i obligacje, którymi wcześniej dysponowała luksemburska spółka 21 Concordia.

Przed zbyciem akcji luksemburska spółka 21 Concordia S.A.R.L. posiadała 20,5 proc. udziałów w TXM. Nowym nabywcą udziałów jest Piotr Frenkiel.

Zarząd TXM złożył 30 kwietnia ubr. wniosek o upadłość spółki.

TXM to właściciel sieci dyskontowej sklepów pod nazwą TXM i Textilmarket.

Przypomnijmy, TXM od dłuższego czasu borykał się z problemami. 30 kwietnia ubr. zarząd spółki złożył wniosek o upadłość.

Podstawowymi czynnikami leżącymi u podstawy decyzji zarządu były osiągane wyniki finansowe oraz sytuacja płynnościowa, zdeterminowane w trakcie ostatnich dwóch lat przez negatywny wpływ pandemii COVID-19, a jednocześnie brak wsparcia Państwa dla TXM jako podmiotu bezdyskusyjnie dotkniętego skutkami pandemii - pisał wówczas TXM.

7 listopada 2022 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość TXM S.A. Sąd wyznaczył na syndyka Pawła Lewandowskiego, zaś ogłoszenie upadłości TXM jest prawomocne od 7 grudnia 2022 roku.

Piotr Frenkiel nowym właścicielem udziałów

Z chwilą ogłoszenia przez TXM informacji o niewypłacalności spółka 21 Concordia S.A.R.L posiadała ponad 747,6 mln akcji TXM, reprezentujących ok. 20,5 proc. udziałów w kapitale zakładowym TXM oraz ponad 747,6 mln akcji, co stanowi ok. 17,2 proc. ogólnej liczby głosów. Dodatkowo, Concordia dysponowała 3,5 mln sztuk obligacji.

5 lipca ubr. Piotr Frenkiel kupił od luksemburskiego inwestora pakiet akcji i obligacji i jednocześnie zyskał uprawnienia do wszystkich wspomnianych udziałów w kapitale zakładowym właściciela sieci sklepów oraz w ogólnej liczbie głosów.

Poprzez zbycie akcje, Concordia oficjalnie wycofała się z udziałów w spółce, która jest właścicielem sieci dyskontowej TXM i Textilmarket.

