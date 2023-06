Plany strategiczne grupy i rozwijania marek grupy VRG za granicą przekazał szef firmy, Janusz Płocica.

VRG jest właścicielem marek: Vistula, Bytom, Wólczanka, W.Kruk oraz Deni Cler.

Grupa opublikowała w czwartek nową strategię na lata 2023-25.

Strategia VRG zakłada wzrost wartości Grupy poprzez rozwój skali biznesu, wzrost marży operacyjnej w segmencie odzieżowym i jubilerskim, a także wzrost zysku netto Grupy.

Na koniec 2025 roku przychody grupy powinny zbliżyć się do 1,9 mld zł wobec 1,3 mld zł w 2022 roku.

Zgodnie z założeniami marża brutto na sprzedaży wynieść ma między 56 a 57 proc. w 2025 roku wobec 54,4 proc. w 2022 roku.

Średnioroczne wydatki inwestycyjne grupy VRG w latach 2023-25 mają wynieść ok. 43 mln zł.

Przyjęta strategia to pięć obszarów, w których grupa planuje priorytetowe ścieżki rozwoju.

Nowoczesne marki

Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży, osiągane dzięki rozwojowi każdej z marek, m.in. przez poszerzenie docelowej grupy klientów i mocniejsze wejście w modę dla kobiet. Na koniec 2025 roku przychody Grupy VRG powinny zbliżyć się do 1,9 mld zł.

Omnichannel

Modernizacja i rozwój powierzchni sklepów własnych obu segmentów oraz własnych e-sklepów i sprzedaży na marketplace'ach. Na koniec 2025 roku sieć stacjonarna powinna dysponować powierzchnią zbliżoną do 62,7 tys. m2. Dodatkowo, Grupa powinna posiadać 6 własnych e-sklepów, a marki Grupy będą obecne w szerszej skali na platformach typu marketplace, co powinno przełożyć się na minimum 14% udział on-line w przychodach Grupy w 2025 roku.

Potencjał do wzrostu rentowności

Celem jest poprawa marży brutto w każdym z segmentów m.in. dzięki optymalizacji polityki cenowej i promocyjnej, zmianom w kolekcjach i konsolidacji źródeł dostaw, tak aby na koniec 2025 roku marża brutto na sprzedaży Grupy wyniosła między 56-57%. Zarząd zakłada wzrost kosztów SG&A/m2 wolniejszy od wzrostu sprzedaży i zysku brutto na sprzedaży, co powinno przełożyć się na minimum 12% marżę operacyjną w 2025 roku.

Efektywna alokacja kapitału

Rozwój powierzchni Grupy oparty będzie o salony w nowych konceptach oraz modernizację istniejących salonów, co wymagać będzie ok. 43 mln zł średniorocznych wydatków inwestycyjnych w latach 2023-25. Jednocześnie celem Zarządu jest skrócenie cyklu obrotu gotówki do ok. 250-260 dni w 2025 roku, głównie dzięki niższemu o ok. 30 dni cyklowi obrotu zapasów. W rezultacie, Grupa Kapitałowa nie powinna wykazywać zadłużenia netto przy kontynuacji dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami zgodnie z posiadaną polityką dywidendową.

Zrównoważony rozwój

Strategia bierze pod uwagę ryzyka i możliwości klimatyczne oraz kwestie społeczne i ładu korporacyjnego. W ramach zmian w obrębie produktów przynajmniej 25% kolekcji ma pochodzić z tkanin bardziej odpowiedzialnych, potwierdzonych certyfikatami. W odniesieniu do kwestii związanych z różnorodnością, celem jest minimum 33% niedoreprezentowanej płci łącznie w zarządzie i radzie nadzorczej. W ramach kwestii środowiskowych, celem jest kontynuacja działań na rzecz minimalizacji wpływu Grupy na środowisko i m.in. wymiana samochodów służbowych na wersje hybrydowe czy szersze wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł.

Priorytetem jest rentowny wzrost organiczny Grupy w Polsce, w której Zarząd widzi możliwości dalszego rozwoju. Jednocześnie lata 2023-25 będą początkiem drogi do budowy rozpoznawalności marek Grupy Kapitałowej w regionie CEE, która będzie prowadzona z uwzględnieniem strony kosztowej.

Ekspansja zagraniczna

- Rozpoczynamy drogę do ekspansji za granicę. Jesteśmy tylko w Polsce, tu jesteśmy silni, a w niektórych segmentach najsilniejsi, (...) ale w tym czasie chcemy też rozpocząć drogę do ekspansji zagranicznej - powiedział prezes Janusz Płocica na konferencji. - Nie chcemy geograficznie za bardzo odjeżdżać od Polski - dodał i podkreślił, że jest to plan na rozwój zrównoważony czasowo i kosztowo. - Teraz chcemy stawiać pierwsze kroki. To poznawanie rynku, budowa świadomości marek, budowa zaczątków łańcucha logistycznego, obsługi klienta, marketingu - powiedział szef VRG.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl