Właściciel Vistuli i Wólczanki podsumowuje sprzedaż

Przychody VRG ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym, a więc marek Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler, wyniosły w marcu blisko 26,4 mln zł i były wyższe o około 5,5 proc. w porównaniu do marca 2020.

Jak informuje spółka, skonsolidowane przychody w marcu 2021 roku sięgnęły blisko 60,1 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 40,3 proc. w porównaniu do marca 2020 roku.

