Właściciel Wólczanki i Vistuli z nowym prezesem

Na posiedzeniu w dniu 13 lipca br. rada nadzorcza spółki odwołała Michała Wójcika z funkcji prezesa zarządu spółki oraz Mateusza Żmijewskiego z funkcji wiceprezesa zarządu. Na stanowisko prezesa zarządu powołano Andrzeja Jaworskiego.

Andrzej Jaworski od listopada 2017 do sierpnia 2018 r. piastował funkcję członka zarządu Krajowej Spółki Cukrowej, od maja 2016 do maja 2017 był członkiem zarządu PZU i PZU Życie, od marca 2006 do marca 2008 zajmował stanowisko prezesa Stoczni Gdańsk.

Jednocześnie rada nadzorcza VRG delegowała Ernesta Podgórskiego, członka nadzoru do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu do spraw finansowych; delegowanie nastąpiło na okres do trzech miesięcy i powołała Radosława Jakociuka do składu zarządu obecnej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient