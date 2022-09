Inditex publikuje wyniki finansowe za pierwszą połowę 2022 r, pokazując historyczne maksima w zakresie zarówno sprzedaży, jak i zysku.

W pierwszej połowie 2022 roku zintegrowany model Inditeksu osiągnął bardzo dobre wyniki operacyjne.

Sprzedaż osiągnęła 14,8 mld euro, co stanowi wzrost o 24,5% w porównaniu do pierwszej połowy roku 2021.

Sprzedaż i ruch w sklepach stacjonarnych znacznie wzrosły w pierwszej połowie roku.

Sprzedaż internetowa ma stanowić ponad 30% całkowitej sprzedaży Inditeksu do 2024 roku.

Marża brutto osiągnęła 57,9%, co jest najwyższym poziomem od 7 lat.

Gigant rynku odzieżowego i właściciel takich marek jak Zara czy Pull&Bear, Inditex opublikował wyniki za pierwszą połowę roku. Zarówno sprzedaż, jak i EBITDA oraz zysk netto osiągnęły historyczne maksima

Można to wyjaśnić czterema czynnikami, kluczowymi dla naszych wyników. Są to nasza wyjątkowa propozycja modowa, coraz bardziej zoptymalizowane doświadczenia zakupowe dla naszych klientów oraz talent i zaangażowanie naszych ludzi. Nasz model biznesowy rozwija się w pełnym tempie i ma ogromny potencjał wzrostu w przyszłości – komentuje Óscar García Maceiras, prezes zarządu Inditexu.

Óscar García Maceiras, prezes zarządu, Inditex

W pierwszej połowie 2022 r. sprzedaż osiągnęła 14,8 mld euro, co stanowi wzrost o 24,5% w porównaniu do pierwszej połowy roku 2021. W stałych walutach wzrost sprzedaży wyniósł pełne 25%. Co więcej, Inditex zanotował dodatnią sprzedaż we wszystkich kluczowych lokalizacjach geograficznych.

Sprzedaż i ruch w sklepach stacjonarnych znacznie wzrosły w pierwszej połowie roku, co Inditex przypisuje różnicowaniu samych sklepów. W przypadku sprzedaży internetowej, ta osiągnęła dodatni rezultat w II kwartale 2022, a prognozy Inditexu na przyszłość przewidują, że będzie ona stanowić ponad 30% całkowitej sprzedaży do 2024 roku.

Nowe kolekcje na jesień/zimę zostały dobrze przyjęte przez klientów, a sprzedaż w sklepach stacjonarnych i internetowych w okresie od 1 sierpnia do 11 września wzrosła o 11% w stosunku do rekordowego okresu w 2021 roku (w stałej walucie).

Zysk brutto wyniósł 8,6 mld euro – wzrost o 24,5%, a marża brutto osiągnęła 57,9%, co jest najwyższym poziomem od 7 lat.

Firma zanotowała co prawda wzrost kosztów operacyjnych o 20%, jednak jest to kwota poniżej wzrostu sprzedaży. Zysk netto wzrósł o 41%, do 1,8 mld euro. EBITDA wzrosła o 30% do 4 mld euro. EBIT wzrósł o 44% do 2,4 mld euro, a PBT o 42% do poziomu 2,3 mld euro.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej znacznie wzrosły, a stan finansowy spółki netto wzrósł o 15% do 9,2 mld euro.

Inditex stworzył rezerwy na wszystkie przewidywane wydatki na rok 2022 w Rosji i w Ukrainie. Obciążenie w wysokości 216 mln euro zostało odnotowane na rachunkach za I kwartał.

