Właściciel Zary ze spadkiem sięgającym niemal 30 proc.

Mimo spadków sprzedaży, Grupa Inditex, do której należy m.in. Zara, Massimo Dutti czy Stradivarius, chwali się wzrostem sprzedaż w Internecie.

- Sprzedaż internetowa wzrosła o 77 proc. w walutach lokalnych do 6,6 mld euro, co czyni Inditex światowym liderem w modzie online - czytamy w informacji podsumowującej wyniki finansowe.

Grupa osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 20,4 mld euro w roku budżetowym 20 - od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. - zmniejszając spadek rok do roku do 28 proc. lub 25 proc. z wyłączeniem wpływu kursu walutowego. Stało się tak pomimo nakazu zamknięcia 100 proc. sklepów lub ograniczenia godzin handlu lub pojemności w okresach roku obrotowego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Inditex stał się silniejszy po tak trudnym roku dzięki niesamowitemu zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy - podsumował prezes Inditex, Pablo Isla podkreślając znaczenie „strategii transformacji cyfrowej zapoczątkowanej w 2012 r., zbudowanej wokół zintegrowanego sklepu i internetowej platformy sprzedaży - Inditex jako firma jest dziś silniejsza niż dwa lata temu, dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu i globalnej, elastycznej, zintegrowanej cyfrowo i zrównoważonej platformie sprzedaży, co stawia nas w doskonałej pozycji na przyszłość.

W ciągu roku Inditex uruchomił platformę sprzedaży internetowej na 25 nowych rynkach i otworzył nowe sklepy na 29 rynkach. Osiem marek detalicznych Grupy jest obecnie dostępnych online na 216 rynkach na całym świecie, z których 91 oferuje zintegrowany sklep i zakupy online.

W roku zdominowanym przez pandemię Inditex nadal generował środki pieniężne, osiągając pozycję finansową netto w wysokości 7,6 mld euro do końca roku budżetowego 20.

Sprzedaż sklepowa i internetowa w walutach lokalnych spadła o 15 proc. między 1 a 28 lutego 2021 r., przy zamknięciu 21 proc sklepów. Od 1 do 7 marca, przy zamkniętych 15 proc. sklepów, sprzedaż spadła o 4 proc. Z wyłączeniem pięciu bardziej znaczących rynków z obowiązkowymi zamknięciami (Niemcy, Brazylia, Grecja, Portugalia i Wielka Brytania) odnotowano wzrost sprzedaży o 2 pro.