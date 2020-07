Właściciele Allegro chcą debiutu na giełdzie już we wrześniu

Właściciele Allegro chcą, aby ich spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie już we wrześniu – informuje bankier.pl za Reuters.

W ubiegłym miesiącu Bloomberg poinformował, że fundusze kontrolujące Allegro rozważają wprowadzenie spółki na giełdę. Agencja Reuters precyzuje obecnie, że chodzi o Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a sam debiut miałby odbyć się we wrześniu.

Jak informuje Reuters, właściciele Allegro chcą uzyskać ze sprzedaży części akcji od 2,3 do 3 mld dolarów. Przy obecnym kursie to od 9 do 11,7 mld złotych.