Włoski park handlowy trafił do Immofinanz. Największy w portfelu Stop Shop

Park handlowy Terminal Nord w Udine to łącznie ok. 33 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia z 36 sklepami.

Po zakupie to największy park handlowy w całym portfelu Stop Shop.

Oczekiwany roczny dochód z najmu wynosi około 5,6 mln euro.

Liczba Stop Shop-ów zostanie zwiększona o około 40 proc., do 140 lokalizacji do 2024 roku w oparciu o selektywne akwizycje i nowe otwarcia.

– Nasze Stop Shopy to optymalne połączenie lokalnej podaży, przyjemnych zakupów i stylu życia. W czasie pandemii COVID-19 okazały się odporne na kryzys i są równie popularne wśród najemców, jak i klientów. Dlatego jest to dla nas właściwy czas, aby rozwijać kolejne rynki w oparciu o tę przekonującą i odnoszącą sukcesy platformę. Rynek włoski, jeden z największych w Europie, ma ku temu ogromny potencjał – skomentował ostatnie przejęcie we Włoszech Dietmar Reindl, członek zarządu Immofinanz.

Zróżnicowany mix najemców na ponad 33 tys. mkw

Przyszły Stop Shop Udine jest bardzo dogodnie zlokalizowany w regionie Friuli Venezia Giulia. Dzięki znajdującej się bezpośrednio przy parku handlowym głównej drodze prowadzącej do centrum Udine, nieruchomość jest również łatwo dostępna komunikacją miejską. Łączny zasięg dla tego obiektu szacuje się na około 300 tys. osób. Oznacza to, że tylu klientów może dotrzeć do parku handlowego w przeciągu 30 minut jazdy samochodem.

Park handlowy został otwarty w 2008 roku i wyróżnia się szeroką gamą krajowych i międzynarodowych najemców. Głównym najemcą w sektorze spożywczym jest hipermarket Carrefour, który odpowiada za 30 proc. powierzchni do wynajęcia. Najemcy tacy jak Decathlon czy Euronics są jednymi z najbardziej popularnych marek i przyciągnęli prawie 1,6 miliona odwiedzających od stycznia do października 2021 roku. Inni najemcy to Burger King, Douglas i Takko, a także włoskie marki, takie jak Globo (moda) i Dondi Salotti (meble). Przeciętny okres najmu (WAULT) wynosi 7,7 roku.

Zielone technologie jako kluczowe kryterium

Immofinanz koncentruje się na wysokich standardach zrównoważonego rozwoju przy budowie i eksploatacji swoich parków handlowych. Jako kluczowy element swojej strategii zerowej emisji netto, Immofinanz napędza własną produkcję energii odnawialnej, na przykład instalując systemy fotowoltaiczne na dachach parków handlowych Stop Shop i budując nowe lokalizacje wyłącznie ze sprzętem fotowoltaicznym. Zgodnie z tą strategią zapewniono, że instalacja systemów fotowoltaicznych na dachu, a co za tym idzie przejście na odnawialne źródła energii, jest również możliwa w nowo nabytej nieruchomości w Udine. Zostanie to wdrożone w krótkim okresie. Inne działania, takie jak rozbudowa stacji ładowania lub oszczędzająca zasoby gospodarka wodno-ściekowa, będą również realizowane w nowej lokalizacji zgodnie z działaniami ogólnogrupowymi.

Rentowna i odporna na kryzys klasa aktywów

Parki handlowe Stop Shop oferują szeroką gamę produktów i dobry stosunek jakości do ceny. Ponadto ta klasa aktywów okazała się odporna na kryzys i generowała doskonałe zwroty dzięki silnemu popytowi. W ramach swojej strategii rozwoju, Immofinanz planuje rozszerzyć swoje portfolio Stop Shop do 140 lokalizacji do 2024 roku. Włochy są jednym z krajów, na których koncentruje się firma. Ponieważ potencjał wzrostu jest tutaj uważany za bardzo wysoki, Immofinanz planuje zainwestować około 250 mln euro w zakup istniejących i budowę nowych parków handlowych do 2024 r., tworząc w tym kraju portfel Stop Shop obejmujący co najmniej dziesięć lokalizacji.

Obecne w portfelu obiekty Stop Shop są aktualnie wynajęte w 99,0 proc. i uzyskują 8,1 proc. zwrotu w oparciu o czynsze fakturowane na dzień 30 września 2021 r. Uwzględniając ostatnią akwizycję, portfel Stop Shop firmy Immofinanz obejmuje 100 parków handlowych w dziesięciu krajach: Słowacja (16 Stop Shop-ów), Słowenia (14), Węgry (14), Serbia (14), Austria (13), Czechy (12), Polska (10), Chorwacja (4), Włochy (2) i Rumunia (1).

Immofinanz to firma z sektora nieruchomości komercyjnych, której działalność skupia się na obiektach handlowych oraz biurowych na siedmiu głównych europejskich rynkach, tj. w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz Polsce.