Proces budowy Karuzeli Jastrzębie-Zdrój – przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Projekt realizowany przez firmy Karuzela Holding i Mitiska REIM zaoferuje powierzchnię handlową około 12 000 mkw.

W Karuzeli będzie15 dużych sklepów najbardziej popularnych obecnie marek i prawie 350 miejsc parkingowych.

18 października br. miało miejsce podpisanie aktu erekcyjnego oraz odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Karuzelę.

W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta, inwestorów przedsięwzięcia oraz firm zaangażowanych w projekt.

Karuzela w Jastrzębiu-Zdroju powstaje przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Broniewskiego, na terenie dobrze znanego mieszkańcom dawnego placu manewrowego szkół jazdy. W kompleksie handlowym już w pierwszej połowie przyszłego roku klienci będą mogli zrobić zakupy m.in. w sklepach Carrefour, Rossmann, Pepco, Sinsay, RTV Euro AGD, Dealz, Martes Sport czy pierwszych w mieście salonach Jula i Kakadu Zoo. Z początkiem października inwestorzy obiektu rozpoczęli także budowę ronda, które zastąpi dotychczasowe skrzyżowanie ul. Broniewskiego z al. Jana Pawła II i Armii Krajowej, a dzięki niemu dojazd do Karuzeli będzie znacznie wygodniejszy.

18 października br. na terenie budowy odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci podmiotów zaangażowanych w realizacją projektu, wśród których znaleźli się m.in.: przedstawiciele inwestorów, czyli spółek Karuzela Holding i Mitiska REIM czy CFE Polska - będącej generalnym wykonawcą. Uroczystość swoim udziałem uświetnili także przedstawiciele Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym Prezydent Miasta Anna Hetman.

– Rozwój strefy biznesu w Jastrzębiu-Zdroju, każda otwarta nowa działalność, powoduje rozwój gospodarczy i stanowi powód do radości i dumy. Otwarcie parku handlowego ma także wpływ na zwiększenie się liczby dostępnych miejsc pracy, na czym miastu bardzo zależy. Pojawienie się Karuzeli na mapie naszego miasta zwiększa również prestiż i atrakcyjność regionu. To miejsce idealnie komponujące się i uzupełniające funkcję obszaru, który stanowi naszą wizytówkę i zaplecze kulturowe. Park handlowy połączy działania tworzące synergię, które skoncentrowane będą na potrzebach turystów i mieszkańców odwiedzających m.in. Centrum Dziedzictwa i Dialogu Łaźnię Moszczenicę, Carbonarium, deptak i Park Zdrojowy z wieloma zabytkami zaadaptowanymi na potrzeby kulturalne. Karuzela zapewni mieszkańcom i turystom dostęp do swoich ulubionych sklepów, również tych debiutujących u nas, bez konieczności wyjazdu do oddalonych punktów handlowych w innych miejscowościach – mówi Anna Hetman, Prezydent Miasta.

– Wmurowanie kamienia węgielnego to symboliczny i ważny moment dla każdego obiektu. Otwarcie Karuzeli, które nastąpi już w przyszłym roku, zapewni mieszkańcom miasta możliwość komfortowych zakupów w dużej liczbie popularnych sklepów skupionych w jednym miejscu. Cieszymy się, że nasz projekt spotkał się z dobrym przyjęciem i zaufaniem ze strony najemców. Dzięki temu komercjalizacja obiektu od samego początku przebiega bardzo sprawnie, gdyż sklepy widzą w mieście duży potencjał – dodaje Grzegorz Pękalski, Członek Zarządu Karuzela Holding.

Dla zmotoryzowanych klientów Karuzela zaoferuje na swoim terenie 350 miejsc parkingowych.

