Wnętrzarska sieć debiutuje na Podbeskidziu

Polska sieć sklepów meblowych Konsimo to pierwszy najemca, którego otwarcie na 2020 rok zapowiada Gemini Park Bielsko-Biała. Będzie to debiut marki na Podbeskidziu.

Gemini Park Bielsko-Biała umocni ofertę wyposażenia wnętrz. Wszystko za sprawą otwarcia, które będzie miało miejsce jeszcze przed letnimi wakacjami. Nowym najemcą galerii została właśnie dynamicznie rozwijający się na rynku dyskont meblowy Konsimo.

Nowy najemca zajmie powierzchnię 551 m kw., tym samym będzie to największy sklepem segmentu "home" w tym obiekcie. Jednocześnie będzie to także 8 sklep z wyposażeniem. Oprócz Konsimo w Gemini Park można znaleźć ofertę marek m.in. home&you, Komfort, Tescoma czy Pigo Meble.

- Klienci coraz częściej poszukują w centrach handlowych kompleksowej oferty, która pozwala im w pełni wyposażyć wnętrze, od mebli po dekoracje. Marka Konsimo, która od pół roku obecna jest już Gemini Park Tychy, idealnie się w te oczekiwania wpisuje. I to z kilku powodów - mówi Daniel Słuchocki, Head of Lease Gemini Holding. - Po pierwsze, oferta sklepu jest niezwykle szeroka i kompletna, a przez to zaspokaja różne potrzeby klienta związane z urządzaniem wnętrz domu lub mieszkania. Po drugie, Konsimo działa w formacie dyskontu, co w praktyce oznacza bardzo atrakcyjne ceny i towar dostępny od ręki. Nie bez znaczenia jest także unikalność marki. To pierwszy salon brandu na Podbeskidziu i dopiero drugi w województwie śląskim - dodaje.

Jak podkreśla przedstawiciel leasingu, umowa z Konsimo to początek nowego sezonu otwarć. - Kontynuujemy realizację naszej strategii leasingowej, umacniając kluczowe segmenty ofertowe Gemini Park. Jednocześnie także dywersyfikujemy ofertę, wprowadzając do niej marki unikalne, takie jak Konsimo. Tym samym podnosimy konkurencyjność obiektu na lokalnym rynku, dając klientom nowe powody do wizyty - podkreśla Słuchocki.

Co mieszkańcy Podbeskidzia znajdą w nowym sklepie? - Konsimo opiera się na sile marki i stale ją wzmacnia, próbując znaleźć się w świadomości klientów szukających produktów dla domu. Dlatego asortyment jest zunifikowany dla wszystkich sklepów, a także sprzedaży online - mówi Agnieszka Glicner, przedstawicielka marki Konsimo.

Bielski sklep jest już drugą inwestycją Konsimo w powierzchnię w centrach Gemini Park. Od lata 2019 roku sieć posiada także sklep w Gemini Park Tychy. Tym salonem, mającym również ponad 500 m kw., marka zadebiutowała na Śląsku.