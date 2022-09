Popularna polska marka obuwnicza dołącza do najemców Atrium Mosty w Płocku. Pierwszych klientów sklep przyjmie już 29 września br.

W nowo otwartym salonie Wojas o powierzchni blisko 160 mkw. płocczanie będą mogli wybierać spośród szerokiej oferty obuwia oraz modnej galanterii skórzanej.

Pierwszych klientów sklep przyjmie już 29 września br.

Wygodne i stylowe modele, dostępne w różnych fasonach i wyróżniające się modnymi wzorami – to tylko kilka określeń najlepiej opisujących produkty marki Wojas. W nowo otwartym salonie, umiejscowionym w Atrium Mosty na parterze (pomiędzy Media Expert a sklepem Pepco), klienci znajdą buty na każdą porę roku i dla każdego, dopasowując model do swoich kolorystycznych i stylowych upodobań. Sklep zaoferuje im najnowsze kolekcje obuwia damskiego i męskiego, jak również galanterię skórzaną, tj. torebki, paski, portfele, rękawiczki, torby oraz dodatki i środki do pielęgnacji obuwia. Nie zabraknie również szerokiej oferty obuwniczej marki Bartek dla dzieci.

Wojas jest kolejną firmą, która zdecydowała się otworzyć swój lokal w naszej galerii – w okresie wakacyjnym do najemców Atrium Mosty dołączyły sklepy Biedronka i Forpepe House. Zależy nam na tym, aby nasi goście mieli do swojej dyspozycji różnorodne marki zlokalizowane w jednym miejscu, które spełnią ich oczekiwania. Wzmocnienie oferty obuwniczej jest zatem odpowiedzią na potrzeby zakupowe naszych klientów. Sklep Wojas zaoferuje nie tylko produkty w cenach outletowych, ale również obsługę na wysokim poziomie i szeroki wybór obuwia Bartek dla dzieci - mówi Magdalena Chęcielewska, dyrektor Atrium Mosty.

Wojas S.A. to jeden z największych i najbardziej cenionych producentów obuwia skórzanego w Polsce, z wielopokoleniową, szewską tradycją. Od ponad 30 lat produkuje i sprzedaje obuwie męskie, damskie, młodzieżowe oraz specjalistyczne z zachowaniem tradycyjnych, rzemieślniczych technik produkcji. Oferta obejmuje również galanterię skórzaną oraz akcesoria i środki do pielęgnacji obuwia. Od lat marka kojarzona jest z trwałością, wysoką jakością i modnym designem.

Uzupełnieniem asortymentu sklepu Wojas jest wysokiej jakości obuwie dziecięce polskiej marki Bartek, która od trzech dekad jest synonimem bezpieczeństwa i wygody.

