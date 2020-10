Wojas podsumowuje wrześniową sprzedaż

Jeden z salonów sieci Wojas, mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 20 paź 2020 09:31

Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Wojas we wrześniu 2020 roku wyniosła 25 847 tys. zł i była niższa o 27,4 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku.