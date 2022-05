Wojna w Ukrainie odcisnęła piętno na LPP, ale Marek Piechocki ma plan

Grupa LPP w Rosji i Ukrainie miała łącznie 750 sklepów. Pewne jest, że właściciel marek Reserved, Cropp, House, Mohito, czy Sinsay, uszczupli swój stan posiadania. - Stracimy setki milionów, ale pogodziliśmy się z tym, wpisaliśmy to w potencjalne straty. Większym problemem jest to, że buduje się coś przez 20 lat i nagle trzeba się z tym pożegnać - mówi w rozmowie z wnp.pl prezes i współzałożyciel firmy, Marek Piechocki.

Aneta Kaczmarek, wnp.pl: Podczas jednej z poprzednich rozmów mówił pan, jak ważna w prowadzeniu takiego biznesu jest umiejętność przewidywania kryzysów. O ile kryzys rzeczywiście można przewidzieć, o tyle trudniej już określić jego skalę… Tymczasem najpierw była pandemia, a teraz trwa wojna na Ukrainie i jej bolesne konsekwencje.

Marek Piechocki, prezes LPP: To nie tak, że byliśmy tak przewidujący, by akurat przewidzieć pandemię, każdy natomiast przedsiębiorca - mniej więcej co 10 lat - powinien być przygotowany na kryzys. Poprzedni zdarzył się w 2009 r.; nie jest wielką filozofią dodać 10 lat i założyć, że kolejny będzie w 2019 lub 2020 r...

Ponieważ spodziewaliśmy się kryzysu, już od 2018 r. zaczęliśmy kumulować duże kwoty i - w efekcie - gdy kryzys nadszedł, byliśmy do niego względnie przygotowani. Dzięki temu wyszliśmy z niego dość mocni.

Jeśli pani zapyta, czy byliśmy przygotowani na to, co dzieje się obecnie, to odpowiedź brzmi "nie". Mentalnie nie wydawało nam się możliwe, że coś takiego się zdarzy, że 70 lat po wojnie będziemy mieli nowy konflikt zbrojny... Nie byliśmy przygotowani ani do wybuchu konfliktu, ani do tego, że stracimy 25-30 proc. naszych sklepów.

