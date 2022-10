LPP miało w Ukrainie 159 sklepów. Obecnie działa 96. Wojna zniszczyła 25 lokali, które już nigdy nie będą mogły się otworzyć. Pozostałych 38 placówek znajduje się blisko strefy działań wojennych i nie wiadomo, czy w ogóle wznowią sprzedaż.

LPP nie planuje w najbliższych latach odkupienia rosyjskiego biznesu.

Działające w Ukrainie sklepy LPP radzą sobie bardzo dobrze. Firma ma nadzieję, że po wojnie, uda się rozwinąć sieć salonów w tym kraju.

Strata na sprzedaży biznesu rosyjskiego LPP wyniosła około 600 mln zł.

W chwili wybuchu wojny w Ukrainie LPP prowadziło 159 sklepów w tym kraju. Obecnie pracuje 96 salonów. Powróciły do normalnej działalności w czerwcu tego roku.

- W kolejnych miesiącach: w lipcu i w sierpniu zaczęliśmy wysyłać nasze najnowsze kolekcje do Ukrainy. Niestety 25 lokali jest zupełnie zniszczonych i już nigdy nie będzie mogło działać. Pozostałych 38 znajduje się blisko strefy działań wojennych i na razie nie wiadomo, czy w ogóle zostaną otwarte – tłumaczy Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Liczymy na to, że będziemy mogli rozwinąć biznes w Ukrainie po zakończeniu wojny - przyznaje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

Zaznacza, że działające salony radzą sobie bardzo dobrze, bo jest duży popyt.

– W tej części kraju, gdzie nie ma działań wojennych widać, że mieszkańcy chcą normalnie żyć: chodzić do pracy, na zakupy, czy do restauracji. Dlatego postanowiliśmy umożliwić w naszych sklepach normalny handel. Liczymy na to, że będziemy mogli rozwinąć ten biznes po zakończeniu wojny – wyjaśnia Przemysław Lutkiewicz.

LPP już nigdy nie wróci do Rosji

Firma pozbyła się swojej działalności w Rosji i nie planuje żadnego odkupowania biznesu rosyjskiego w perspektywie najbliższych lat.

- Nawet nie mamy takiej możliwości. Podpisany kontrakt wyklucza taką opcję. Ma ją natomiast nowy inwestor w sytuacji, gdyby biznes nie działał zgodnie z założeniami – zapewnia Przemysław Lutkiewicz.

Przypomina, że wartość inwestycji LPP w Rosji wynosiła 913 mln zł. Transakcja sprzedaży sklepów opiewała na 600 mln zł.

- Jednak - ponieważ cena tej sprzedaży będzie odzyskana w ciągu czterech lat - trzeba było wziąć pod uwagę przeliczenie pieniądza na dzisiaj oraz duże ryzyko rynku rosyjskiego. Dlatego kwota musiała zostać zdyskontowana na niecałe 300 mln zł – wylicza Przemysław Lutkiewicz.

Dodaje, że jest to cena wyrażona w dolarach, więc ostatnio - dzięki dodatnim różnicom kursowym - wzrosła.

- Jednak generalnie można powiedzieć, że starta wynosi około 600 mln zł – przyznaje wiceprezes LPP.

Drugą część tej transakcji stanowiła sprzedaż zapasów, czyli pełnego zatowarowania sklepów na sezon wiosenny.

- Zgodnie z umową z inwestorem, zafakturowane pieniądze za ten towar powinniśmy odzyskać najpóźniej do maja przyszłego roku – tłumaczy Przemysław Lutkiewicz.

LPP nasyci znane rynki swoimi sklepami

Wiceprezes LPP podkreśla, że w kolejnych latach spółka zamierza skoncentrować się na nasycaniu obecnych rynków nowymi sklepami.

- Znaczny rozwój sieci nastąpi między innymi w Rumunii, w Bułgarii i w Czechach. Duży potencjał widzimy również w krajach dawnej Jugosławii, m.in. w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Chcemy nasycić rynki Europy Środkowo-Wschodniej naszymi sklepami, ponieważ mamy tam jeszcze wiele do zrobienia – zapowiada Przemysław Lutkiewicz.

