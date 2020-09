Wola Park bogatsza o Ogród Codzienny

Ogród Codzienny to miejsce stworzone z myślą o potrzebach okolicznych mieszkańców Woli i Bemowa, rodzinna przestrzeń relaksu i edukacji.



– Dbanie o ekologię i zdrowe nawyki to tematy, które są nam bliskie. Staramy się podejmować działania, które mają pozytywny wpływ na klimat i zachęcają do prowadzenia zrównoważonego stylu życia. Z powodzeniem zrealizowaliśmy cykl warsztatów „MaMy zielone pojęcie”, teraz idziemy o krok dalej. W naszym Ogrodzie chcemy inspirować naszych klientów i okolicznych mieszkańców do codziennego dbania o planetę. To nasza odpowiedź na ich potrzeby, czyli dostęp do spokojnych i zrównoważonych miejsc blisko natury – powiedziała Kamila Popławska -Bernatowicz, Marketing Manager Wola Parku.



Na terenie Ogrodu można dowiedzieć się więcej o ptakach mieszkających w Warszawie, m.in. o krzyżówce, sikorce, pustułce czy szpaku. Podejrzeć jak rosną boczniaki, grzyby o wyjątkowych wartościach odżywczych, zaglądając do specjalnie zaprojektowanej boczniakowni. Z kolei w pawilonie przygotowanym wspólnie z firmą Owoce&Warzywa, mieszkańcy mogą zrobić eko-zakupy i porozmawiać ze sprzedawcą na temat zdrowego, zrównoważonego stylu życia.



– Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na współpracę z lokalnymi dostawcami. Mamy w ten sposób pewność, że produkty, które sprzedajemy są sprawdzone i przede wszystkim zdrowe. Cieszymy się, że możemy otworzyć nasz kolejny punkt dla mieszkańców Woli i współtworzyć projekt, który pomoże budować świadomość lokalnych mieszkańców w zakresie ekologii i dobrego odżywiania – powiedziała Karolina Jungst, która wraz z mężem Janem, założyła Owoce&Warzywa.



Ogród został zaprojektowany tak, aby był maksymalnie samowystarczalny. W rogu Ogrodu znajduje się kompostownik, dzięki któremu mieszkańcy dowiedzą się jak kompostować i dlaczego warto to robić. To ciekawe rozwiązanie dla chcących żyć zgodnie z ideą zero-waste, pozwalające wykorzystać resztki owoców i warzyw zamiast wyrzucać je do kosza. Istotnym elementem Ogrodu Codziennego jest system małej retencji wody – zbiornik na deszczówkę, dzięki któremu mieszkańcy mogą zobaczyć jak w łatwy sposób gromadzić wodę na własne potrzeby. Naturalny nawóz z kompostu oraz deszczówka z instalacji są wykorzystywane w Ogrodzie do upraw miejskich na grządkach.

