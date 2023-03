Każdego dnia pracownicy administracji, sklepów i stoisk Wola Parku dbają o wysoką jakość oferowanych tam usług. Dlatego Wola Park dba o ich komfort.

Z myślą o pracownikach Wola Park udostępnia bezpłatny parking.

Przygotowała też pokoje socjalne, czy specjalne zniżki .

Są również inne udogodnienia sprawiające, że centrum jest przyjaznym miejscem spotkań nie tylko dla klientów, lecz również samych pracowników i najemców.

Dobra współpraca z najemcami jest kluczem sukcesu Wola Parku, dlatego oferta udogodnień przeznaczonych dla partnerów i pracowników centrum handlowego stale się powiększa. Wola Park to miejsce zakupów, spotkań i rozrywki, w którym równie ważna jak społeczność klientów, jest społeczność pracowników. Każdego dnia, w ponad 200 punktach usługowych, sklepach i stoiskach, pracuje ponad 1000 osób. Wola Park wychodzi naprzeciw ich potrzebom z szeroką ofertą udogodnień, które sprawiają, że centrum jest jeszcze bardziej przyjaznym miejscem pracy.

Parking Wola Parku to aż 3000 bezpłatnych miejsc, podzielonych na cztery strefy. Dwie z nich zlokalizowano na zewnątrz budynku, a dwie są częściowo zadaszone i połączone bezpośrednio z centrum handlowym, dzięki czemu ani pracownicy, ani klienci nie muszą obawiać się opadów.

Podczas przerwy na kawę czy obiad, pracownicy sklepów i stoisk Wola Parku mają dostęp do kantyny pracowniczej wyposażonej w mikrofalówki, lodówki, indywidualne szafki oraz miejsca do ładowania telefonów. Każda z grup pracowniczych (serwisy sprzątające, ochrona, pracownicy Food Courtu, pracownicy sklepów i stoisk) ma także dostęp do pokoi socjalnych. Co więcej, Wola Park wspólnie z partnerami, uruchomił program rabatów i zniżek partnerskich. W jego ramach, pracownicy sklepów i stoisk mogą w korzystnych cenach zakupić produkty czy posiłki w strefie Food Court i Ogrodach Ulricha.

Wola Park wspiera swoich partnerów w każdym momencie współpracy – od otwarcia przez cały czas trwania umowy najmu. Na każdego nowego partnera czeka pakiet powitalny z podręcznikiem zawierającym wszystkie niezbędne informacje. Dotyczą one nie tylko zasad funkcjonowania centrum handlowego, ale również gospodarki odpadami, a także misji czy lokalnych i globalnych inicjatyw INGKA Centres. Najemcy Wola Parku mają również dostęp do bazy wiedzy, w specjalnym Portalu dla Najemców. Znajdą w nim m.in. funkcje powiązane z pracami techniczno-administracyjnymi, takimi jak zgłaszanie usterek oraz szeroki zbiór informacji dotyczących akcji marketingowych, inwestycji czy innych działań. Ponadto regularnie organizowane są spotkania z Partnerami, gdzie omawiane są plany na najbliższe miesiące, a najemcy mogą się bliżej poznać i nawiązać między sobą współpracę.

W celu prowadzenia jak najsprawniejszej kooperacji, Wola Park stale bada opinie zarówno klientów, jak i partnerów, dzięki czemu na bieżąco oceniać poziom zadowolenia z oferowanych usług. To dzięki stałej współpracy oraz oferowanemu wsparciu, poznaje spostrzeżenia i pomysły najemców, skutecznie na nie odpowiadając i budując tym samym zaufanie wśród partnerów.

