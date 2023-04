Inkluzywne miejsca spotkań to ważny element wzmacniania lokalnej społeczności. Wola Park tworzy przestrzeń przyjazną wszystkim, oferując doświadczenia wykraczające daleko poza usługi zakupowe.

Wola Park chce odgrywać znaczącą rolę w tworzeniu bardziej równej, dostępnej dla wszystkich i sprawiedliwej rzeczywistości, w której każda osoba jest doceniana i ma takie same szanse.

Wdrażając kolejne projekty mające pozytywny wpływ na życie wielu ludzi, staje się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla wszystkich, w tym dla rodzin, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Cenimy różnorodność, ponieważ to właśnie ona wzbogaca naszą codzienną rzeczywistość. Dlatego nieustannie dążymy do stworzenia miejsca, w którym wszyscy będą mogli znaleźć coś dla siebie oraz spędzić czas w wartościowy sposób. Bardzo się cieszę, że realizowane przez nas inicjatywy pomagają dotrzeć do coraz większej grupy odbiorców – mówi Anna Bozhenko, dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Wola Park dla wszystkich. Fot. Mat. pras.



Dbając o przystępność centrum dla osób ze spektrum autyzmu i z zaburzeniami sensorycznymi, w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00, w Wola Parku obowiązują „ciche godziny”. W tym czasie w przestrzeniach wspólnych, w Auchan oraz wybranych lokalach, przyciszana jest muzyka oraz przygaszane są światła. Ponadto, punkt informacyjny został wyposażony w pętlę indukcyjną, czyli specjalne udogodnienie dla osób niesłyszących oraz obniżoną ladę ułatwiającą podjazd osobom poruszającym się na wózkach.

Wola Park dla rodzin. Fot. Mat. pras.

to również, czyli plac zabaw przystosowany do potrzeb dzieci z różnych grup wiekowych, od pierwszego roku życia po nastolatków, w tym dzieci z niepełnosprawnościami – wzroku, słuchu, ruchu czy wyzwaniami neurorozwojowymi. Wybrane elementy na placu zabaw są w kontrastowych kolorach, dzięki czemu dziecko niedowidzące je dojrzy. Są to m.in. elementy do wspinaczki czy motoryczne do zabawy.

Innym ciekawym miejscem są tuby, gdzie pociechy znajdujące się na szczycie Szwedzkiej Wioski mogą nadawać komunikaty głosowe do osób znajdujących się na dole. Dzięki czemu dzieci niedowidzące i niewidome, które nie powinny wchodzić na wyższe partie placu zabaw, mogą aktywnie uczestniczyć w zabawie. Podczas projektowania konstrukcji wzięto także pod uwagę potrzeby dzieci z niepełnosprawnością słuchu - drewno, z którego jest wykonany plac zabaw, doskonale przewodzi wibracje, drgania powietrza i pomaga lepiej orientować się w terenie.

Dla rodzin z dziećmi przewidziane są specjalne zniżki związane z honorowaniem Karty Dużej Rodziny. Aż 30 najemców Wola Parku w swojej ofercie uwzględnia rabaty wynikające z programu, są to m. in. Auchan , Smyk, Świat Książki, 5.10.15, Costa Coffee, Grycan, Rainbow Tours oraz T-Mobile. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających więcej niż dwójkę dzieci działający nie tylko w instytucjach publicznych, ale też w sklepach i usługach prywatnych. Żeby skorzystać ze zniżki należy podczas zakupów okazać kartę - fizycznie lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Wola Park. Fot. Mat. pras.

Z myślą o seniorachpodjął współpracę z– już od 21 kwietnia, co piątek, w godzinach od 13:30 do 15:30, seniorzy - słuchacze Uniwersytetu będą gościć w przestrzeniach Ogrodów Ulricha, uczestnicząc w szkoleniach z obsługi smartphonów. Przewidziany jest również konkurs fotograficzny z poszukiwań wiosny. Także na kwiecień przypadnie rozpoczęcie sezonu brydżowego wbędzie prowadził zajęcia dla seniorów w Ogrodach raz w tygodniu w poniedziałki, w godzinach 10-15.

