Fani koszul (i nie tylko) już mogą cieszyć się nowo otwartym salonem Wólczanka w outlecie Factory Annopol.

Wólczanka ma nowy sklep w Warszawie.

Marka z elegancką ofertą modową zasiliła Factory Annopol.

Wełna, kaszmir, jedwab bawełna skrojone przezmarkę Wólczanka dostępne są stacjonarnie w Factory Annopol. Salon Wólczanka zlokalizowany jest pomiędzy sklepami: Sunset Suits i Hunkemöller.

Factory Annopol jest zlokalizowane w północnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkalnych, ale i stołecznej obwodnicy oraz dróg krajowych, prowadzących do okolicznych miejscowości. Na 19,7 tys. mkw. powierzchni, centrum gromadzi ponad setkę salonów outletowych topowych marek lokalnych i światowych niemal wszystkich segmentów, w cenach obniżonych zawsze od 30 proc. do 70 proc.

Factory Annopol jest jednym z pięciu outletów popularnej marki tego formatu w Polsce. Posiada wysokie oceny w certyfikacji Breeam, a także certyfikat dostępności przestrzeni AIS. Liczne działania w zakresie wsparcia środowiska naturalnego, a także minimalizowania negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie, dowodzą zaangażowania w tworzeniu przyjaznego i odpowiedzialnego środowiska zakupowego.

Wólczanka to przede wszystkim koszule dla kobiet i mężczyzn, z linii głównej Wólczanka oraz linii Wólczanka Premium. Kolekcje koszul Wólczanki to zarówno modele klasyczne, charakterystyczne dla formalnego dress code, jak i eleganckie, ponadczasowe koszule na co dzień. Kolekcję uzupełniają swetry bawełniane, wełniane i kaszmirowe, eleganckie jedwabne krawaty i muchy, spinki do mankietów oraz poszetki. Marka prowadzi sprzedaż stacjonarną i przez internet.

