Woolworth to sieć dyskontów i domów towarowych, która działa w obecnej postaci od 2010 roku. W tej chwili liczy ponad 570 sklepów zlokalizowanych w niemieckich centrach miast i w centrach handlowych. Ekspansja sieci niebawem obejmie także Polskę.

Pierwszy sklep pod szyldem Woolworth zostanie otwarty już 8 maja w Krakowie w parku handlowym Atut Galicyjska.

Wcześniejsza data otwarcia ustalona na 5 maja została przesunięta.

Woolworth to dziś najszybciej rozwijająca się sieć domów towarowych w Niemczech.

Do końca tego roku Woolworth planuje także premiery sklepów w Katowicach, Łodzi, Bełchatowie, Częstochowie, Zielonej Górze i Opolu. W tych placówkach, według poprzednich doniesień, zatrudnienie ma znaleźć po ok. 10 osób. Na dziś sieć potwierdziła daty otwarcia trzech sklepów w Polsce.

Planowane otwarcia pierwszych sklepów sieci Woolworth:

8 maja – Kraków, ul. Galicyjska 18,

12 maja – Poznań, ul. Aleje Solidarności 47,

26 maja – Warszawa, ul. Połczyńska 4.

Firma nadal szuka lokali w atrakcyjnych parkach handlowych, centrach handlowych, centrach miast i dzielnic, o powierzchni od 800 do 1,2 tys. mkw. i ocenia potencjał w Polsce na 400 sklepów pod swoim logo w najbliższych latach.

Rocznie za realny scenariusz wzrostu sieć uznaje od 15 do 20 sklepów. W perspektywie średnio-terminowej chcą w Europie stworzyć sieć 5 tys. domów i punktów handlowych.

Na polski rynek w dłuższej perspektywie ma przypaść znaczna część z tego planu, czyli 1000 sklepów.

Jesteśmy dumni, że będziemy mogli przenieść naszą koncepcję sprzedaży detalicznej z Niemiec na polski rynek, który uznajemy biznesowo za bardzo perspektywiczny – mówi Radoslav Straka, dyrektor ds. sprzedaży w Woolworth Polska.

Woolworth i początki sprzedaży detalicznej

Korzenie marki sięgają 1879 roku i Stanów Zjednoczonych Ameryki. To właśnie w Pensylwanii Frank Winfield Woolworth, właściciel sklepu z artykułami gospodarstwa domowego, wpadł na pomysł, aby opatrzony cenami towar wyłożyć na ladzie. Tym samym dokonał rewolucji, wprowadzając standard bez którego trudno sobie wyobrazić współczesny handel detaliczny.

Woolworth to sieć, która w swoim asortymencie ma różnorodne produkty codziennego użytku w przystępnych cenach. Od tekstyliów i odzieży dla całej rodziny, przez AGD i elektronikę użytkową, na produktach drogeryjnych i dekoracyjnych skończywszy. Wolumen produktowy wynosi w przypadku sieci średnio od 8 do 12 tys. artykułów na sklep, co czyni ją liderem pod względem szerokości oferty.

Wyróżnikiem marki są także lokalizacje sklepów, znajdujących się w miejskich centrach handlowych lub specjalistycznych marketach. Cechuje je łatwa dostępność i komfortowe warunki dla klientów. Obiekty, które powstają lub powstaną w naszym kraju, będą miały powierzchnię sprzedaży od 500 do 2 tys. m².

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl