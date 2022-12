Na połowę grudnia zapowiada natomiast rozpoczęcie funkcjonowania Atutu w Suchej Beskidzkiej.

To dla nas bardzo wymagający, ale jednocześnie satysfakcjonujący czas, ponieważ w ciągu około dwóch tygodni otworzymy cztery centra Atut o łącznej powierzchni ponad 50 tysięcy mkw. GLA. Traktujemy to jako zwieńczenie pewnego okresu i jednocześnie motywację do dalszej pracy - mówi Krzysztof Gaczorek, prezes zarządu KG Group.