Niemiecki dyskont Woolworth wkrótce zadebiutuje w Polsce. Właśnie podpisał kolejną, po CH Atut Kraków, umowę na sklep - w Quantum Park w Łodzi. - Prowadzimy rozmowy dotyczące ok. 15 następnych – tłumaczy Maciej Ćwikła, prezes Woolworth Polska.

Niemiecki dyskont, który w krótce zadebiutuje na polskim rynku, szuka lokali o powierzchni od 800 mkw. do 1,2 tys. mkw., na parterze, z dobrym połączeniem komunikacyjnym, miejscami parkingowymi i odpowiednio dużą strefą dostaw.

Ulubione lokalizacje marki Woolworth to dobrze uczęszczane miejsca w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Firma widzi potencjał dla 400 sklepów w Polsce.

Od maja 2023 r. do kwietnia 2024 r. Woolworth planuje otworzyć od 15 do 25 sklepów w Polsce. W drugim roku działalności dojdzie jeszcze 30 lokalizacji, a w trzecim - firma uruchomi 30 - 50 placówek.

Zamiłowanie Polaków do dyskontów przemawia za naszym wejściem na rynek, bo Woolworth uważa się za Home of Discount. Sukces sieci dyskontowych pokazuje nam, że ludzie są otwarci na tego typu oferty - tłumaczy Maciej Ćwikła, prezes zarządu Woolworth Polska.

Woolworth wybrał centrum handlowe Atut Kraków przy ulicy Nowohuckiej jako jedną z pierwszych lokalizacji w Polsce. Dlaczego to dla was dobry adres?

Maciej Ćwikła, prezes zarządu Woolworth Polska: Jesteśmy bardzo zainteresowani dobrze uczęszczanymi lokalizacjami handlowymi. Interesują nas powierzchnie sprzedaży od 800 do 1,2 tys. metrów kwadratowych. Szukamy lokali na parterze z dobrym połączeniem komunikacyjnym, miejscami parkingowymi i odpowiednio dużą strefą dostaw. Zawsze mamy na uwadze atrakcyjne i zdrowe środowisko handlowe. Chcemy je uzupełnić w sposób jak najlepszy dla mieszkańców. Centrum Handlowe Atut Kraków spełnia wszystkie te wymagania. Dlatego cieszymy się, że możemy stać się częścią tego obiektu.

Czy wybraliście już kolejne lokalizacje w Polsce?

Zaledwie kilka dni temu podpisaliśmy umowę najmu na lokalizację w Quantum Park w Łodzi. Ponadto prowadzimy obecnie zaawansowane rozmowy dotyczące około 15 kolejnych lokalizacji. Zainteresowanie Woolworth jest bardzo duże wśród wynajmujących i brokerów. Stale otrzymujemy nowe, ciekawe oferty i dlatego jesteśmy więcej niż optymistyczni, że uda nam się zrealizować plany ekspansji.

Od maja 2023 do kwietnia 2024 planujecie otworzyć od 15 do 25 sklepów w Polsce. Jakie to będą lokalizacje: duże miasta w dużych centrach handlowych do budowania rozpoznawalności marki, czy raczej parki handlowe?



Nasze ulubione lokalizacje to dobrze uczęszczane miejsca w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Zajmujemy powierzchnie w atrakcyjnych parkach handlowych, centrach handlowych, centrach miast i dzielnic. Nasza koncepcja sprzedaży detalicznej może być realizowana elastycznie i dlatego sprawdza się w różnych lokalizacjach.

Jaki jest długofalowy plan ekspansji marki?

W drugim roku działalności w Polsce dojdzie jeszcze 30 lokalizacji, a w trzecim roku otworzymy 30 - 50 oddziałów. Wzrost o co najmniej takie wielkości przewidujemy również w kolejnych latach. W sumie widzimy potencjał dla nawet 400 lokalizacji w Polsce.

Czy możliwe są również przejęcia innych sieci handlowych?

Naszą aspiracją jest rozwój w ramach własnych sił. W Niemczech w ciągu ostatnich trzech lat otworzyliśmy ponad 250 nowych oddziałów. Tę strategię realizujemy również w Polsce. Przejęcia nie odgrywają roli w naszym obecnym planowaniu.

Czy polski rynek jest interesujący dla Woolworth także dlatego, że jesteśmy sąsiadami Niemiec, więc przynajmniej na początku nie trzeba będzie organizować nowych obiektów logistycznych?



Polska, licząca około 40 milionów mieszkańców, jest dużym krajem. Jej rozwój w UE jest wzorcowy. Rośnie siła ekonomiczna, bezrobocie jest niskie. Ma duży potencjał jako miejsce do prowadzenia biznesu, zwłaszcza w handlu detalicznym. Woolworth chciałby w przyszłości przyczynić się do kolejnych sukcesów gospodarczych.

W Niemczech Woolworth jest największą i najlepiej prosperującą firmą domów towarowych. Nasza koncepcja sprzedaży detalicznej z wieloma dobrymi produktami w niskich cenach inspiruje miliony klientów rok po roku. Jesteśmy pewni, że uda nam się doprowadzić Woolworth do podobnego sukcesu w Polsce, jak w naszej ojczyźnie - Niemczech.

Wracając do logistyki. Czy tak duża ekspansja sieci sprzedaży nie oznacza również inwestycji w magazyny?

Obecnie w Polsce nie są planowane żadne lokalizacje logistyczne. Na początku naszej ekspansji będziemy zaopatrywać polskie lokalizacje z centralnej logistyki w Unnie oraz wykorzystywać huby dystrybucyjne naszych partnerów logistycznych w kraju. Od pewnej wielkości na rynku, dalsza ekspansja logistyki - także bezpośrednio w Polsce - będzie z pewnością interesująca.

Polska kocha dyskonty. Niemal w każdym parku handlowym jest nawet kilka marek z tego sektora. To zaproszenie, czy wyzwanie dla Woolworth?



Dla nas polski rynek jest zarówno zaproszeniem, jak i wyzwaniem. Zamiłowanie Polaków do dyskontów przemawia za naszym wejściem na rynek, bo Woolworth uważa się za Home of Discount. Sukces sieci dyskontowych pokazuje nam, że ludzie są otwarci na tego typu oferty. Jesteśmy przekonani, że możemy być atutem w sektorze handlu detalicznego.

