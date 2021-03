Work-life balance według Placu Unii

„Praca. Życie. Równowaga.” – to hasło przewodnie nowej linii kreatywnej Placu Unii. Warszawski obiekt, w którym nadrzędną funkcję stanowi część biurowa, zapewnia pracownikom szereg udogodnień i dedykowanych usług z myślą o ich wygodzie. Zarówno pracownicy biurowi, jak i mieszkańcy Mokotowa mają także do swojej dyspozycji ofertę pasażu handlowo-usługowego. Plac Unii jako w pełni ekologiczny budynek podkreśla także w kampanii wizerunkowej swoją strategię świadomego podejścia do zrównoważonego rozwoju, która prowadzona jest we wszystkich polskich obiektach w Polsce należących do portfolio nieruchomości Invesco Real Estate.

Plac Unii to obiekt wielofunkcyjny, który dzięki przemyślanej koncepcji łączącej część biurową i handlowo-usługową od samego początku działalności cieszy się ponadprzeciętną renomą wśród najemców. Biurowiec zapewnia pracownikom m.in. dostęp do wielu rozwiązań, które wpływają bezpośrednio na komfort ich dnia codziennego, gdzie mogą skorzystać m.in. z bogatej oferty handlowo-usługowej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Obiekt cechuje niezwykle dogodna lokalizacja na pograniczu Śródmieścia i Mokotowa, pozwalająca na łatwy dojazd oraz ominięcie korków w godzinach szczytu. Plac Unii daje też możliwość wygodnego dojazdu środkami komunikacji miejskiej – metrem, autobusem i tramwajem. Biurowiec w nowej kampanii wizerunkowej promuje wśród pracowników m.in. ekologiczne formy transportu do miejsca pracy, zapewniając im choćby parkingi rowerowe czy szatnie wraz z prysznicami.

Plac Unii wyróżnia się przede wszystkim swoją kompleksową i przemyślaną ofertą. Po pracy każdy może zrobić wygodne zakupy w sklepach swoich ulubionych marek, „kultowym” w Warszawie SuperSamie, zadbać o kondycję w klubie fitness czy spotkać się w gronie znajomych lub przyjaciół w bogato zaopatrzonej części gastronomicznej. Wszystkie elementy sprawiają, że pracownicy obiektu oraz klienci Placu Unii mogą realnie zaoszczędzić czas. Czego najlepszym przykładem jest prowadzona modernizacja, w ramach której cała część handlowo-usługowa zostanie skoncentrowana wyłącznie na dwóch poziomach. Z kolei na najwyższym dotychczasowym poziomie części handlowej (+1) znajdą się nowoczesne i ekologiczne biura. Łącznie w 2021 roku obiekt zaoferuje dodatkowe 5 000 mkw. GLA nowoczesnej powierzchni biurowej.