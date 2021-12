Workation w Turcji czy na Cyprze? TOP najpopularniejszych kierunków tej zimy

Za sprawą ubiegłorocznego lockdownu oraz obligatoryjnej pracy z domu wielu Polaków zdecydowało się na wyjazd zagraniczny i spędzenie tego czasu w bardziej słonecznym i cieplejszym klimacie.

Kiwi.com sprawdziła, które słoneczne kierunki cieszą się największym wzięciem wśród Polaków tej zimy.

- Trend wyjazdów na czas jesieni i zimy do krajów, w których można liczyć na solidną dawkę słońca i ciepła jest widoczny od kilku lat. Trwająca pandemia, a wraz z nią konieczność pracy z domu przyczyniły się do popularyzacji tego trendu również wśród osób, które dotychczas nie mogły pozwolić sobie na home office. Przeprowadzane w różnych krajach badania wskazują, że home office jest preferowaną formą pracy i gdybyśmy mogli, chętnie wybralibyśmy ją na stałe, co z pewnością pozwoliłoby na „tymczasową emigrację” do cieplejszych krajów. Kiwi.com regularnie bada turystyczne i podróżnicze gusta Polaków. Wedle naszej analizy w tym roku wśród najpopularniejszych zimowych destynacji między grudniem a marcem na podium znalazły się Hiszpania, Turcja i Emiraty Arabskie - mówi Eliška Řezníček Dočkalová, Dyrektor ds. Zarządzania Doświadczeniem Klienta w Kiwi.com.

TOP najpopularniejszych kierunków tej zimy: Hiszpania (Barcelona, Malaga, Teneryfa), Malta, Turcja, Emiraty Arabskie, Cypr, Portugalia, Grecja, Maroko i Jordania.

Słoneczna Hiszpania

Zestawienie listy top otwiera kraj, który raczej nikogo nie zaskoczy. Hiszpania, bo o niej mowa, będzie rozchwytywana tej zimy w pogoni za słońcem i ciepłem.

Kiwi.com wskazuje, że najwięcej z nas uda się do @Barcelony, ale również @Malagi. Ta pierwsza od zawsze przyciąga rzesze turystów, dodatkowo, bilety lotnicze do Barcelony można dostać w bardzo dobrej cenie. Malaga - zlokalizowana w sercu Andaluzji – jednego z najpiękniejszych regionów Hiszpanii o arabskich korzeniach – onieśmiela o każdej porze roku. Warto pamiętać, że chcąc odwiedzić Alhambrę i inne tego typu obiekty, warto zarezerwować bilet wstępu na obiekt z dużym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie możemy mieć problem z dostaniem się do miejsca zwiedzania. Ci, którzy zdecydują się pozostać w Maladze nie będą narzekać na nudę. Liczne galerie sztuki, jak muzeum Picassa w domu, w którym się urodził, cykliczne wystawy znanych artystów, a także festiwal karnawałowy dostarczy dawkę wspaniałych wrażeń. Poszukujący spokoju do pracy z pewnością znajdą go zarówno w plenerze, jak i urokliwych kawiarniach i restauracjach, również tych nadmorskich, które oferują wifi, pyszne jedzenie i szum morskich fal.