Ww każdą środę, w aplikacji Rossmann PL, można zdobyć voucher na zakup wybranego produktu w Rossmannie. Dzięki „Szybkiej akcji” płaci się nawet do kilkudziesięciu złotych mniej za wskazany artykuł.

Liczba voucherów jest limitowana.

Cco tydzień będzie ich 40 tysięcy.

Mogą je otrzymać klienci, którzy są w Klubie Rossmann i jako pierwsi się po nie zgłoszą w aplikacji.

Co środę wszyscy klubowicze mogą uzyskać w aplikacji jeden voucher. W każdym tygodniu oferta dotyczy innego produktu. Wartość vouchera także jest zróżnicowana – od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Można go wykorzystać podczas zakupów w drogerii stacjonarnej – zarówno przy kasie tradycyjnej jak i samoobsługowej.

Jak zdobyć voucher? Należy zainstalować na swoim smartfonie aplikację Rossmann PL lub – jeśli już ją się posiada – zaktualizować do najnowszej wersji. Trzeba być członkiem Klubu Rossmann.

Karta z „Szybką akcją” pojawia się w ciągu dnia w każdą środę na głównej stronie aplikacji. Znajduje się na niej przycisk „Chcę to!” – należy go wybrać, a następnie jednorazowo zaakceptować regulamin akcji i ponownie potwierdzić chęć zdobycia vouchera.

