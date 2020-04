Wrangler ma patent na oszczędzanie

- Jesteśmy naprawdę dumni, że udało nam się zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko poprzez lepsze wykorzystanie wody i recykling. Będziemy kontynuować plan oszczędzania wody w naszym łańcuchu dostaw, jednocześnie zwracając szczególną uwagę na innowacje, dzięki którym można wykorzystywać wodę jeszcze rozsądniej, a później zwracać ją czystą tym, którym jest potrzebna do życia - mówi Tom Waldron, prezes marki Wrangler.

Zakłady produkcyjne Wrangler w Torreon w Meksyku regularnie poddają recyklingowi około 85 procent wody, wykorzystując do tego sekwencyjne reaktory seryjne, proces mikrofiltracji i odwróconą osmozę. W innych obiektach marki stosuje się natomiast krótszy proces wykończeniowy oraz zaawansowane technologie z zastosowaniem enzymów, dzięki którym ilość zużywanej wody jest mniejsza, a jakość produktów pozostaje niezmienna.

- Udało nam się zredukować zużycie wody jeszcze bardziej niż wytyczony cel dzięki poświęceniu i pomysłowości ludzi, którzy pracują w naszych zakładach produkcyjnych – powiedział Roian Atwood, dyrektor ds. światowego zrównoważonego biznesu we Wrangler. - W przyszłości nasza polityka w kwestii ochrony wody nie będzie się ograniczać jedynie do naszych własnych hal produkcyjnych. Chcemy, by obniżenie zużycia wody i jej uzdatnianie stały się priorytetem również dla naszych partnerów biznesowych. Zachęcamy innych, by dołączyli do nas w tworzeniu zrównoważonej i odpowiedzialnej przyszłości w przemyśle odzieżowym - dodał.

Celem marki Wrangler jest lepsze zarządzanie zasobami wodnymi i ich ochrona na każdym etapie łańcucha dostaw – od produkcji bawełny aż po wykorzystanie produktu przez konsumenta. W roku 2019 Wrangler był pierwszą marką, która zaoferowała denim barwiony pianą, a nie za pomocą tradycyjnych kąpieli wodnych. Technologia pianowa wykorzystuje o 100 proc. mniej wody w porównaniu z denimem barwionym w tradycyjny sposób.

Marka współpracuje również z ekspertami z branży rolniczej, farmerami stosującymi pionierskie rozwiązania i partnerami non profit, sponsorując badania, warsztaty dla rolników oraz promując praktyki mające na celu ochronę i zdrowie gleby. Metody te są poparte badaniami naukowymi i mogą zwiększyć plony oraz odporność gleby na suszę i powódź, jednocześnie redukując jej zapotrzebowanie na wodę, hamując erozję i dostarczając węgla.

Wrangler to jedna z marek w portfolio Kontoor Brands, która działa od ponad 70 lat.