Wroclavia kusi nowymi sklepami

- Niezmiernie cieszę się z tak licznych premier, tym bardziej, że miały miejsce w wymagającym okresie i na wyjątkowo konkurencyjnym, wrocławskim rynku – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektorka Wroclavii.

Butik cyrkularny Ubrania Do Oddania

Pierwszy na Dolnym Śląsku, a drugi w kraju, cyrkularny butik z wyselekcjonowaną odzieżą używaną zebraną na terenie Polski otwarto w lutym w centrum handlowym Wroclavia. To koncept w duchu slow fashion, który odpowiada na potrzeby współczesnych konsumentów. Można tu nie tylko zrobić zakupy, ale także oddać ubrania na cele charytatywne. Klienci znajdą tu odzież damską, męską, dziecięcą, vintage, buty, torebki oraz akcesoria: biżuterię, szale, czy czapki. Lokal zlokalizowany jest na 1 piętrze Wroclavii i zajmuje powierzchnię 160 mkw.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Foot Locker

Foot Locker to jeden z największych globalnych brandów, specjalizujących się w sprzedaży butów i odzieży sportowej różnych marek. Firma o 30-letniej historii posiada na całym świecie blisko 3 tys. sklepów, z czego ponad 620 punków znajduje się w 20 krajach Europy. W asortymencie salonu we Wroclavii można znaleźć kilkadziesiąt międzynarodowych marek sportowych i streeatwearowych, w tym m.in.: Nike, Adidas, Jordan, Puma, Converse, Vans czy New Balance. Oferta skierowana jest do kobiet, mężczyzn oraz dzieci i obejmuje: buty, ubrania oraz akcesoria. Sklep o powierzchni 380 mkw. znajduje się na 1 piętrze.

Dom Lodów Barton

Dom Lodów Barton to kultowe wrocławskie lody, które od 50 lat podbiją serca i podniebienia wrocławskich smakoszy. Lody powstają tylko z naturalnych produktów na bazie świeżego mleka oraz śmietany. Ale Dom Lodów Barton to nie tylko lody – w ich ofercie we Wroclavii znajdują się również ciasta własnej produkcji. Punkt znajduje się na poziomie 0.

Guess Kids

Sklep GUESS KIDS we Wroclavii to jeden z pierwszych tego typu sklepów w Polsce z ofertą dedykowaną tylko najmłodszym. Szeroka gama asortymentu GUESS dla dzieci otwiera możliwość wyboru garderoby stworzonej na miarę oczekiwań i potrzeb dzieci, bez względu na ich wiek. Wszystkie propozycje marki GUESS KIDS to nie tylko starannie dobrane, wysokiej jakości materiały, ale także doskonałe wyczucie estetyki i funkcjonalności. Sklep znajduje się na 1 piętrze i zajmuje powierzchnię 129 mkw.

Family Optic

Salony optyczne Family Optic to ogólnopolska sieć salonów optycznych. Punkt we Wroclavii oferuje profesjonalne badanie wzroku pod kątem okularów oraz soczewek. Znajduje się tam szeroki asortyment okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych najlepszych projektantów. Klienci soczewkowi mogą skorzystać ze specjalnej strefy znanej marki Twoje Soczewki. Oferta salonu obejmuje również fachowe doradztwo na każdym etapie korzystania z usługi. Family Optic znajduje się na poziomie +1.

Obecnie na 64 tys. mkw. powierzchni Wroclavii znajduje się ponad 180 sklepów, restauracji, a także popularne miejsca rozrywki, takie jak kino Cinema City z jedynym na Dolnym Śląsku ekranem IMAX czy Sala Zabaw Fikołki.