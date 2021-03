Wroclavia miejscem premiery francuskiej marki premium

Courir otworzyła we Wroclavii swój pierwszy salon w tej części Polski. Rozpoznawalny na całym świecie multibrandowy koncept to przede wszystkim topowe modele butów takich marek jak Nike, Jordan, Adidas, Puma, Converse, Vans czy New Balance. Courir dołączył do najemców centrum wyróżniających się nie tylko atrakcyjną ofertą, ale również charakterystyczną iconic shopfront – 6,5-metrową witryną umożliwiającą wyjątkową ekspozycję produktów.

Courir w języku francuskim oznacza „biegać”. Założona w 1980 roku pod tą nazwą sieć sklepów jest dziś liderem na rynku sneakersów we Francji i posiada tam ponad 250 sklepów. Poza macierzystym krajem salony Courir zlokalizowane są w ponad 50 miejscach na całym świecie.

Multibrandowy koncept Courir wyróżnia bogata oferta topowych modeli obuwia sportowego takich marek jak Nike, Jordan, Adidas, Puma, New Balance, Vans, Converse, Fila, CAT, Dr. Martens, Timberland, Lacoste oraz Havaianas. Courir to także produkty marki SMU, czyli asortyment dedykowany i dostępny jedynie w sklepach sieci.

We Wroclavii, Courir uruchomił swój trzeci sklep w Polsce, a pierwszy w tej części kraju.

– Otwarcie sklepu Courir we Wrocławiu to ważny krok w rozwoju naszej marki w Polsce. Na miejsce naszego pierwszego sklepu w regionie wybraliśmy Wroclavię, która jest nowoczesnym i młodym centrum, ale z już ugruntowaną pozycją na rynku wrocławskim. Wroclavia posiada także odpowiednią ofertę handlową, dostosowaną do profilu klientów docelowych marki Courir. Bardzo ważne były dla nas również czynniki lokalizacyjne - Wroclavia znajduje się w centrum miasta, blisko dworca, co generuje odpowiedni ruch w centrum, a także pozwala na dobrą komunikację z pozostałymi częściami miasta - mówi Maciej Balana, DTC Manager w firmie Orbico.

Oferta Wroclavii

Salon Courir zlokalizowany jest na pierwszym piętrze Wroclavii, od strony main plaza i fontanny, w części dedykowanej markom sportowym. Zajmuje lokal o powierzchni 102 mkw, zgodnie ze standardowym konceptem marki.

- Francuska sieć Courir to nasza kolejna premiera rynkowa. Brand dołączył do najemców premium, którzy wyróżniają się atrakcyjną, topową ofertą. Przestrzeń, którą dedykowaliśmy marce, otwiera 6,5-metrowa witryna, umożliwiająca unikatową ekspozycję produktów. Courir w naszym centrum to pierwsze z wielu planowanych w tym roku otwarć. Jest to również kolejny krok realizacji długofalowej strategii budowania wyjątkowego miejsca na mapie Wrocławia, łączącego ofertę zarówno elitarnych marek premium, jak i popularnych, międzynarodowych sieci – w wyjątkowej oprawie – podkreśla Anna Kula, rzecznik prasowy Wroclavii.