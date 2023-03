Głównym celem Wrocławskiej Organizacji Turystycznej jest koordynacja i zharmonizowanie działań promocyjnych miasta, działających tu instytucji i biznesu, dotyczących turystyki w stolicy Dolnego Śląska. WROt zrzesza obecnie 24 najbardziej rozpoznawalne wrocławskie marki m.in.: Narodowe Forum Muzyki, ZOO Wrocław czy Halę Stulecia.

Rynek we Wrocławiu. Fot. Mat. pras.

Czujemy się istotną częścią stolicy Dolnego Śląska. Członkostwo we Wrocławskiej Organizacji Turystycznej to kolejny krok na drodze do jeszcze wyraźniejszej integracji z lokalną społecznością. Każdego dnia pracujemy nad tym, by oferta Wroclavii była coraz lepiej dostosowana do potrzeb mieszkańców i turystów. Co ważne – teraz nasze know-how wesprze działania WROt – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.