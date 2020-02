Wroclavia podsumowuje rok

Od pojawienia się Wroclavii na mapie Wrocławia minęły już dwa lata. W tym czasie centrum zagościło w świadomości klientów nie tylko jako miejsce zakupów, ale także spotkań i rozrywki. Tylko w 2019 roku Wroclavię odwiedziło ponad 16 milionów osób – to o 9 procent więcej niż w roku ubiegłym.

- Niezmiernie cieszę się, że po dwóch latach od otwarcia centrum jego popularność wciąż rośnie – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii. – Zawsze zależało nam na tym, aby Wroclavia była czymś więcej niż centrum handlowe. Myślę, że to dbałość o detale i najwyższą jakość pozwoliły nam osiągnąć tak wiele w stosunkowo krótkim czasie.

Rekordowy wskaźnik odwiedzalności w 2019 roku to wynik wielu czynników. Rok do roku centrum odnotowało również dwucyfrowy wzrost sprzedaży - pomimo poszerzenia zakazu handlu w niedzielę oraz wyjątkowo dużej konkurencji na rynku wrocławskim (jedno z najbardziej nasyconych powierzchnią handlową miast w Polsce).

Wroclavia jest odpowiedzią na oczekiwania współczesnego i wymagającego klienta, który chce mieć możliwość zrealizowania wielu potrzeb w jednym miejscu, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Klienci doceniają Wroclavię za staranny dobór sklepów – znajdują się tu zarówno duże, popularne marki, jak i te dostępne tylko tutaj, a także koncepty lokalne, kino z jedyny w mieście ekranem IMAX oraz szeroki wybór oferty gastronomicznej, stanowiącej przekrój kulinarnej mapy świata.

Lokalizacja w sercu Wrocławia pozwala na dogodny dojazd z każdej części miasta, każdym dostępnym środkiem transportu. Wroclavia oferuje 2200 miejsc parkingowych dla samochodów, 400 dla rowerów oraz możliwość bezpłatnego postoju dla motocykli. Wygodny węzeł przesiadkowy sprzyja korzystaniu z komunikacji miejskiej, a obecność podziemnego dworca autobusowego i bliskie położenie dworca kolejowego sprawia, że Wroclavia jest licznie odwiedzana nie tylko przez wrocławian i osoby codziennie dojeżdżające do pracy z regionu Dolnego Śląska, ale także turystów i obcokrajowców.

Rośnie liczba stałych klientów – 15% odwiedzających deklaruje, że bywa w centrum co najmniej raz w tygodniu, a Kartę Stałego Klienta Wroclavii posiada już ponad 200 tysięcy osób, czyli niemal co trzeci mieszkaniec miasta. Upoważnia ona do atrakcyjnych rabatów, dodatkowych bezpłatnych dwóch godzin parkowania czy konsultacji ze stylistą.

Rozrywka na najwyższym poziomie

Oprócz dostępnych siedem dni w tygodniu kina, sali zabaw dla dzieci oraz klubu fitness Wroclavia oferuje odwiedzającym oryginalne wydarzenia cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców Dolnego Śląska – w 2019 roku wzięło w nich udział ponad 50 tysięcy osób

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!